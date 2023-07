Les meilleurs écrans USB-C et Thunderbolt pour Mac [Nouveau : Samsung ViewFinity 5K]

Les options d’affichage USB-C/Thunderbolt se sont vraiment élargies au cours des dernières années. Bien que le Pro Display XDR d’Apple ne convienne pas très bien à la plupart des utilisateurs de Mac à 5 000 $ et plus, il propose également le Studio Display plus abordable. Mais il existe aussi de nombreuses options intéressantes de LG, Samsung, BenQ, et bien d’autres. Regardons les meilleurs écrans USB-C/Thunderbolt disponibles dans une fourchette de prix de 400 $ à 1 600 $.

Mise à jour juillet 2023 : Le concurrent du 5K Apple Studio Display de Samsung a été entièrement dévoilé avec un lancement prévu pour août. Découvrez tous les détails dans notre article complet ci-dessous.

Tous les écrans ci-dessous fonctionnent avec une configuration à un seul câble avec votre MacBook Pro, MacBook Air, et même les PC. L’iPad Pro, l’iPad Air 2020 et les versions ultérieures peuvent également être utilisés avec n’importe lequel de ces écrans USB-C/Thunderbolt, mais avec certaines limitations.

Même si le Pro Display XDR 6K d’Apple est un produit fantastique (critique complète), la réalité est que, à 5 000 $ et plus, il est trop puissant pour les besoins et les budgets de nombreux propriétaires de MacBook.

Heureusement, il existe des options solides de 32 pouces et plus d’autres entreprises dans la fourchette de 1 000 $, qui offrent une expérience convaincante. Nous examinerons également quelques écrans USB-C de 27 à 32 pouces et 4K dans une fourchette de prix de 400 $ à 800 $.

Meilleurs écrans USB-C/Thunderbolt pour Mac : 32 pouces et plus

LG 32UL950-W