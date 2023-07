Le leader d’Instagram affirme que Android surpasse iOS dans sa dernière déclaration

Le débat Android vs iOS dans le monde de la technologie peut être assez divisif. Les deux camps ont des fans passionnés qui préfèrent fortement l’un par rapport à l’autre. D’après notre expérience, certains des meilleurs téléphones Android peuvent rivaliser avec les iPhones d’Apple dans différents aspects. Une personne influente qui soutient cette idée est Adam Mosseri, le responsable d’Instagram et de Threads. Il croit que Android a maintenant surpassé iOS en termes de qualité et de performance.

Comment le récent débat Android vs iOS a commencé

Le YouTuber Marques Brownlee, également connu sous le nom de MKBHD, a publié une invitation sur Threads pour des opinions techniques sur ce sujet. Adam Mosseri a répondu avec une déclaration forte : « Android est maintenant meilleur que iOS ». Cela a déclenché un débat houleux sur Internet. Surtout dans des endroits comme les communautés Reddit, où les personnes ont des opinions passionnées et divergentes sur le sujet. La discussion est rapidement devenue répandue alors que les utilisateurs partageaient leurs points de vue sur le fait d’être d’accord ou non avec la déclaration de Mosseri.

Le point de vue changé d’Adam Mosseri sur Android en tant que plateforme a suscité la controverse. Cependant, sa brève publication sur Threads n’expliquait pas en quoi consistait exactement son nouveau point de vue. En tant que responsable de deux grandes applications de médias sociaux, il n’est pas clair s’il parlait du point de vue d’un développeur ou s’il était impressionné par les améliorations destinées aux utilisateurs que Google a apportées pour améliorer l’expérience Android.

Une autre possibilité est que son changement d’opinion pourrait être influencé par le récent conflit entre Mark Zuckerberg et Apple concernant les politiques de modération de l’App Store et les limitations du suivi des applications. Cette dispute a eu un impact significatif sur le modèle commercial axé sur la publicité de Meta. Elle aurait pu jouer un rôle dans la position mise à jour de Mosseri sur Android vs iOS. Cependant, sans plus de détails de sa publication, les raisons exactes derrière sa déclaration restent incertaines.

Apple et iOS ont tous deux leurs forces et leurs faiblesses

En ce qui concerne l’expérience utilisateur sur chaque plateforme, la version stable actuelle d’iOS 16 a ses points forts. Néanmoins, elle est également connue pour avoir de nombreux bugs et problèmes. Cela contredit la réputation d’Apple pour une expérience fluide avec la philosophie « ça marche tout simplement ». En ce qui concerne le prochain iOS 17, il semble qu’Apple mette davantage l’accent sur les fonctionnalités qui enferment les utilisateurs dans leur écosystème, le rendant plus fermé.

D’un autre côté, les versions bêta d’Android 14 ont introduit plusieurs améliorations de la qualité de vie. Celles-ci incluent de nouvelles personnalisions de l’écran de verrouillage, des indicateurs de charge, un geste arrière prédictif et la possibilité de glisser-déposer du texte et des photos. Ces améliorations semblent rendre l’expérience Android plus conviviale et personnalisable.

En fin de compte, les utilisateurs des deux plateformes ont leurs avantages et leurs inconvénients respectifs à considérer lors du choix du système d’exploitation qui correspond le mieux à leurs préférences et à leurs besoins.

Malgré la préférence d’Adam Mosseri pour Android, Instagram a historiquement favorisé son application iOS par rapport à la version Android. Par le passé, Instagram n’avait même pas une application Android initialement. Et il semble que cette préférence n’ait pas changé, comme le montre la récente mise à jour massive de Threads qui était destinée à iOS avec de nombreuses fonctionnalités demandées. Cependant, il n’y a toujours aucune information sur la disponibilité de cette mise à jour pour les utilisateurs d’Android. Cela indique qu’il peut encore y avoir une disparité entre le développement et la sortie des fonctionnalités sur les applications Instagram pour iOS et Android.

Conclusion

En effet, il est essentiel que les applications Android d’Instagram et de Threads s’améliorent en termes de parité des fonctionnalités avec la version iOS, surtout après la déclaration d’Adam Mosseri, qui est responsable de ces plateformes. Tous les utilisateurs de smartphones méritent une expérience riche en fonctionnalités, quel que soit le système d’exploitation qu’ils préfèrent. S’assurer que les utilisateurs d’Android et d’iOS peuvent profiter des mêmes fonctionnalités et capacités conduira à une expérience plus inclusive et satisfaisante pour tous. Espérons que les entreprises derrière ces applications travailleront à combler le fossé et à fournir une expérience utilisateur cohérente et excellente pour tous les utilisateurs.

