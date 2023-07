Améliorez votre expérience de jeu n’importe où avec le GPD WIN 4 – Let’s play on!

Les consoles de jeux portables ont fait sensation dans le monde depuis un certain temps. Après le succès massif de la Nintendo Switch, nous avons récemment été présentés à d’autres modèles de plateformes, tels que le Steam Deck ou l’ASUS ROG Ally. Ces machines offrent de nombreux avantages, notamment grâce à l’accès à vos jeux dans les bibliothèques Steam, et bien d’autres encore. Mais il existe bien sûr d’autres options, et aujourd’hui nous nous pencherons sur l’une d’entre elles. Dites bonjour au GPD WIN 4, qui est maintenant en vente à prix réduit sur la boutique en ligne Geekbuying !

Alors, à première vue, à quoi ressemble le GPD WIN 4 ? Eh bien, pour commencer, il est considérablement plus petit que le Steamdeck et aussi plus léger, avec seulement 598g. Cependant, il est doté d’un écran IPS de 6 pouces légèrement plus petit, nativement en 1080p avec une densité de pixels de 368 PPI et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Mais l’écran est coulissant et en dessous, vous trouverez un clavier QWERTY complet avec des touches à interrupteur à membrane et même un rétroéclairage réglable. En ce qui concerne les contrôles, il y a également des joysticks 3D ALPS, de nombreuses touches analogiques, une navigation optique par le doigt, et bien plus encore.

Une bête puissante à l’intérieur

La puissance de la machine n’est pas non plus négligeable. Avec l’AMD Ryzen 7 6800U, 16 Go de RAM LPDDR5, un disque SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To et une carte graphique AMD Radeon 680M, c’est une plateforme assez puissante. Mais il y a bien plus encore. Comme la prise en charge du Wi-Fi 6, un emplacement pour module 4G LTE, des haut-parleurs stéréo AAA Super Linear, et même un port USB4 prenant en charge l’option d’une carte graphique externe. Le système d’exploitation Windows 11 Home préinstallé garantit également la prise en charge de toutes les plates-formes de jeu, y compris Steam, Epic Games, GOG, et bien d’autres encore.

Et le prix d’une telle beauté ? Le prix de vente au détail de 1099 $ est assez élevé, mais l’offre promotionnelle actuelle est bien plus attrayante. Car avec l’aide du code de réduction NNN056GAME, vous pouvez l’obtenir pour seulement 699 $ ! Cette offre est limitée à seulement 30 versions, donc vous devriez vraiment vous dépêcher pour en profiter.

