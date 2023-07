Apple menace d’arrêter d’offrir FaceTime et iMessage au Royaume-Unis

Apple est depuis de nombreuses années à l’avant-garde de la lutte pour la vie privée des utilisateurs. La société a toujours refusé de se conformer aux demandes des gouvernements d’accéder aux données des utilisateurs, invoquant des préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité de ses clients. En 2015, Apple a été ciblé par la CIA et des chercheurs britanniques en intelligence, qui cherchaient à pirater des iPhones et d’autres produits Apple. Cependant, Apple est resté fidèle à son engagement pour la vie privée des utilisateurs et a continué de rejeter les demandes de surveillance des gouvernements. Selon la BBC, le gouvernement britannique pousse maintenant à modifier les lois sur la surveillance, ce qui obligerait les marques de technologie à apporter d’importants changements en matière de sécurité et de confidentialité. La BBC rapporte également qu’Apple a menacé que si les lois changent, elle cessera d’offrir des services comme FaceTime et iMessage au Royaume-Unis.

Demandes de surveillance du gouvernement britannique

Malgré l’engagement d’Apple en faveur de la vie privée des utilisateurs, le gouvernement britannique continue de demander l’accès aux données des utilisateurs. En 2013, le Royaume-Unis a été accusé de ne pas respecter la loi britannique en utilisant des informations collectées sur les citoyens britanniques par PRISM, un programme d’écoute secrète américain. Plus récemment, le gouvernement britannique a continué de pousser pour un plus grand accès aux données des utilisateurs. En 2016, le Royaume-Unis a adopté l’Investigatory Powers Act (IPA), qui accordait au gouvernement des pouvoirs étendus pour surveiller l’activité en ligne. La loi a été critiquée par les défenseurs de la vie privée, qui soutiennent qu’elle constitue une menace importante pour la vie privée des utilisateurs.

Cependant, le gouvernement a maintenant l’intention de mettre à jour l’IPA. Cette loi permet au ministère de l’Intérieur de contraindre les marques de technologie à désactiver les fonctionnalités de sécurité. Le processus de mise à jour de la loi est en cours et les marques de technologie peuvent contester avant qu’il ne prenne effet. Selon la mise à jour prévue de l’IPA, les fonctionnalités de sécurité ne doivent pas être actives. Le gouvernement britannique a lancé un processus de consultation de huit semaines sur les modifications proposées de l’IPA. Cependant, Apple s’oppose aux nouveaux changements de la loi.

Réponse d’Apple aux demandes du gouvernement britannique

Apple a soumis un document de neuf pages qui va à l’encontre de bon nombre de ces changements. La société déclare qu’elle est contre le projet visant à informer le ministère de l’Intérieur des changements apportés aux fonctionnalités de sécurité des produits avant de les mettre en œuvre. Elle est également opposée à la loi selon laquelle les marques non britanniques doivent se conformer aux changements qui affectent leurs produits à l’échelle mondiale. De plus, Apple est contre la loi qui stipule que les marques doivent agir immédiatement lorsque le ministère de l’Intérieur leur demande de désactiver ou de bloquer une fonctionnalité. Ces marques n’auront pas la possibilité de recourir à un processus de test ou d’appel.

Apple ajoute que cela ne modifie pas les fonctionnalités de sécurité pour un pays spécifique. La société affirme que cela affaiblira le produit pour tous les utilisateurs. La société fait également valoir que certains changements nécessitent la publication de mises à jour logicielles et ne peuvent pas être effectués en secret. Apple conclut en disant que la proposition constitue «une menace sérieuse et immédiate pour la sécurité des données et la confidentialité des informations». La société ajoute par ailleurs que même les personnes en dehors du Royaume-Unis seront affectées par les changements nécessaires au gouvernement britannique.

Apple affirme que si le gouvernement britannique ne change pas de position, elle pourrait être contrainte de cesser d’offrir certains services au Royaume-Unis. Apple n’est pas seul dans son objection. D’autres marques sociales comme WhatsApp et Signal sont également fermement opposées à la mise à jour de l’IPA. En réalité, Signal a menacé de quitter le Royaume-Unis.

Position d’Apple sur la vie privée des utilisateurs

Apple a depuis longtemps défendu activement la vie privée des utilisateurs. La société a mis en place plusieurs mesures pour protéger les données des utilisateurs, notamment le chiffrement de bout en bout et l’authentification à deux facteurs. En 2016, Apple a refusé avec éclat de se conformer à une demande du FBI de déverrouiller un iPhone utilisé par l’un des auteurs de la fusillade de San Bernardino. La société a soutenu que la création d’une porte dérobée dans la sécurité de l’iPhone constituerait un mauvais précédent. Elle affirme que cela réduirait la sécurité de tous les utilisateurs d’iPhone.

En 2018, Apple a introduit de nouvelles fonctionnalités de confidentialité dans iOS 12, notamment une prévention améliorée du suivi et une gestion améliorée des mots de passe. La société s’est également fermement opposée à la surveillance gouvernementale et a appelé à renforcer les protections de la vie privée des utilisateurs.

Conclusion

Le refus d’Apple de se plier aux demandes de surveillance gouvernementales est le reflet de l’engagement de la société envers la vie privée des utilisateurs. Malgré la pression des gouvernements du monde entier, Apple est restée fidèle à son refus. Bien que cette position ait placé la société en conflit avec certains gouvernements, elle a également gagné la confiance de nombreux utilisateurs. Alors que la bataille pour la vie privée des utilisateurs se poursuit, il est probable qu’Apple continuera à plaider activement en faveur de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs.

