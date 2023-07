Le magicien s’appuie sur AirTag et un deuxième billet d’avion après qu’United a fait disparaître son sac.

Le traqueur d’objets AirTag d’Apple a une fois de plus fait des merveilles pour un voyageur d’United Airlines. Cette fois-ci, c’est le magicien Danny Orleans qui se rendait de Chicago à Newark pour se produire lors d’un salon professionnel quand il s’est rendu compte que le tour de magie d’United avait fait disparaître son sac…

Comme le rapporte Insider, Orleans a enregistré son sac équipé d’un AirTag auprès d’United. La valise contenait du matériel audio d’une valeur de 1 500 dollars nécessaire à sa performance à New York. Lorsque son vol a atterri (probablement plusieurs heures plus tard à cause d’United), il a vérifié l’application Localiser mon iPhone sur son téléphone. L’application a révélé que le sac avait bien fait le voyage avec lui de Chicago à Newark en toute sécurité.

Orleans s’est rendu à la zone de récupération des bagages pour attendre que son sac apparaisse sur le carrousel, mais cela ne s’est jamais produit. Grâce à l’AirTag, Orleans savait que le sac était à Newark. Il a à nouveau vérifié l’application Localiser mon iPhone et a vu qu’il était toujours sur le tarmac.

Armé de ces informations, Orleans s’est mis en file d’attente pour parler au service client d’United. Au bureau, on lui a dit que son sac « n’était même pas à Newark car il n’avait pas été enregistré ».

Le magicien astucieux savait qu’United mentait. Il a montré à l’employé d’United son téléphone, ce qui montrait clairement que le sac était à Newark et qu’il était sur le tarmac. L’employé d’United n’était pas convaincu et a dit à Orleans qu’il n’y avait rien que la compagnie aérienne puisse faire pour lui à ce moment-là. À la place, ils ont proposé d’envoyer le sac à son hôtel dans un délai de cinq jours ouvrables, mais Orleans n’était en ville que pour trois jours et avait besoin du matériel sonore pour son spectacle.

À partir de là, Orleans a décidé de prendre les choses en main. Il a examiné de plus près la localisation de l’AirTag dans l’application Localiser mon iPhone et a déterminé que le sac était probablement quelque part près de la porte 90… même si son avion avait atterri à la porte 113.

Mais il y avait un problème : la seule façon pour Orleans de retourner à l’intérieur de l’aéroport depuis la zone de récupération des bagages était d’acheter un autre billet. Sachant qu’il avait besoin de ce sac pour se produire, Orleans l’a fait. Ne doutez jamais du dévouement d’un magicien.

Orleans a donc acheté un billet entièrement remboursable pour Boston, est passé par la sécurité et s’est rendu à la porte 90. Il a ensuite jeté un coup d’œil par la fenêtre et a vu son sac juste là sur le tarmac, tout seul au milieu de nulle part.

« Il était juste là, assis sur le tarmac », a-t-il déclaré. « Ce qui est le plus frustrant, c’est que quelqu’un est passé devant les bagages pendant que je les regardais, et il est simplement passé devant, comme si ce n’était pas son travail de les récupérer. »

Orleans a expliqué son problème à un employé d’United à proximité, qui est intervenu pour sauver la situation et a dit qu’il n’avait jamais vu « ce genre de situation auparavant ».

L’employé est ensuite parti sur le tarmac pour récupérer le sac, tandis qu’Orleans regardait à travers la fenêtre. L’employé ne pouvait pas apporter le sac directement à Orleans, mais l’a déplacé dans les canaux appropriés afin qu’il soit récupéré à la zone de récupération des bagages, où Orleans a finalement pu le récupérer – quatre heures après l’atterrissage de son vol.

« Tout s’est bien passé. C’est une véritable histoire de happy end », a raconté Orleans à Insider. « C’était un voyage incroyable, regarder mes bagages sur le tarmac. »

Mercredi, Orleans a reçu un courrier électronique d’United. Pas pour s’excuser de la situation, mais pour « l’informer qu’ils étaient toujours à la recherche de son sac et le contacteraient lorsqu’ils le trouveraient ».

