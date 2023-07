iOS 17 prend soin de vos yeux : Découverte de la fonctionnalité de distance de l’écran de l’iPhone

Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité santé pour iPhone et iPad. Cette fonctionnalité peut aider à prévenir la fatigue visuelle chez tout le monde et réduire également le risque de myopie chez les enfants. Cette fonctionnalité conviviale est connue sous le nom de « Distance de l’écran de l’iPhone ».

Selon Apple, la meilleure pratique est de garder vos appareils au moins à 30 centimètres de vos yeux. Cependant, il est courant que les personnes les utilisent beaucoup plus près par habitude.

iOS 17 et iPadOS 17 ont introduit une fonctionnalité utile appelée Distance de l’écran. Cette fonctionnalité encourage les utilisateurs à maintenir une distance saine lorsqu’ils utilisent leurs iPhones et iPads. L’utilisation de cette fonctionnalité peut aider les enfants à réduire leur risque de myopie, tout en soutenant la réduction et la prévention de la fatigue oculaire chez les utilisateurs de tous âges. Elle offre une approche simple pour améliorer la santé oculaire globale de tous les utilisateurs.

Comment fonctionne la fonction Distance de l’écran d’iOS 17

La fonction Distance de l’écran fonctionne en mesurant l’espace entre vos yeux et l’écran. Il est important de noter que l’appareil photo ne capture aucune image ou vidéo pendant ce processus. Les données collectées sont conservées uniquement sur votre appareil et ne sont pas partagées avec Apple ou d’autres parties externes. Votre vie privée et la sécurité de vos données sont assurées lors de l’utilisation de cette fonctionnalité.

Guide d’utilisation de la fonction Distance de l’écran d’iOS 17

iOS 17 est actuellement en phase de test bêta. Si vous souhaitez essayer de nouvelles fonctionnalités telles que la Distance de l’écran et d’autres, vous pouvez visiter le site officiel d’Apple pour l’installer. Cependant, gardez à l’esprit que les fonctionnalités peuvent subir des changements et des améliorations pendant la période bêta. Il est essentiel de le savoir lors du test de la version bêta afin d’éviter tout problème inattendu. Assurez-vous de suivre les instructions officielles fournies par Apple pour installer et utiliser le logiciel bêta en toute sécurité.

Assurez-vous d’abord que votre iPhone ou iPad fonctionne sous iOS 17 avec FaceID activé. Ouvrez l’application Paramètres si votre appareil répond à ces exigences. Appuyez sur Temps d’écran et sélectionnez Distance de l’écran en dessous. Ensuite, appuyez sur Continuer et activez la Distance de l’écran.

L’image ci-dessous donne un guide visuel sur la façon d’activer la Distance de l’écran.

Une fois que vous avez activé cette fonctionnalité avec succès, votre iPhone ou iPad vous demandera automatiquement de vous éloigner lorsque vous gardez votre appareil trop près de vos yeux. Il vous suffit de distancer un peu votre appareil de votre visage et d’appuyer sur « Continuer » pour fermer la fenêtre contextuelle. Il est important de souligner que vous ne pouvez pas fermer la fenêtre contextuelle de la Distance de l’écran si votre appareil est toujours trop près de votre visage.

Si l’appareil détecte qu’il y a une distance souhaitable entre le téléphone et votre visage, le bouton « Continuer » deviendra automatiquement bleu, vous permettant ainsi de fermer la fenêtre contextuelle. Cependant, Apple aurait pu aller un peu plus loin avec cela au lieu de demander à l’utilisateur de la fermer manuellement. La société aurait pu simplement permettre à la fenêtre contextuelle de se fermer automatiquement après avoir détecté la distance souhaitable entre le visage et l’écran.

Conclusion

La fonction Distance de l’écran d’Apple est certainement une fonctionnalité bienvenue, et nous espérons qu’Android reproduira la même fonctionnalité. Dans la plupart des cas, de nombreux utilisateurs de smartphones sont victimes d’un manque de conscience lorsqu’ils tiennent leurs appareils trop près de leurs yeux. Faire cela continuellement pendant une longue période peut avoir des effets possibles sur les yeux. Par conséquent, avoir une fonctionnalité qui vous rappellera de garder une certaine distance entre vos yeux et votre smartphone devient une fonctionnalité très importante qui contribuera à prévenir certaines affections oculaires.

Si vous êtes un utilisateur habitué à garder votre smartphone assez près de votre visage, vous pouvez trouver cette fonctionnalité assez ennuyeuse au début. C’est parce que vous verrez souvent la fenêtre contextuelle. Cependant, vous vous habituerez avec le temps à garder votre appareil un peu plus loin de votre visage.

