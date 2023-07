Diffusion publicitaire : mophie travaille sur une solution de firmware pour le chargeur de voyage 3-en-1 présentant un problème de MagSafe

Au début de l’année 2022, mophie a lancé un chargeur portable compact pour Apple Watch, AirPods et iPhone avec le MagSafe officiel. Mais cet été, un problème de charge est apparu, rendant l’appareil inutilisable pour certains utilisateurs. Bien qu’une mise à jour du micrologiciel soit prévue prochainement, vous pouvez également contacter mophie si vous possédez un chargeur de voyage 3-en-1 concerné. Voici les détails.

Le problème qui est apparu récemment pour les utilisateurs de mophie avec ce chargeur de voyage est une charge incohérente.

Mis à part la vente directe par mophie, le produit est exclusif aux Apple Store. La page du produit est disponible à la fois sur les sites de mophie et d’Apple, mais il n’est actuellement pas disponible chez mophie tandis qu’il est disponible chez Apple (au moment de la rédaction de cet article).

Fin juin, un message sur le forum communautaire d’Apple (via MacRumors) a été le premier endroit où les utilisateurs ont signalé des problèmes de charge, beaucoup notant que tout fonctionnait bien jusqu’alors. Au cours des dernières semaines, 81 utilisateurs du produit ont mentionné qu’ils rencontraient le même problème.

Ce mois-ci, mophie a publié une déclaration officielle reconnaissant le problème et indiquant qu’une mise à jour du micrologiciel serait disponible « dès que possible ». Vous pouvez également envoyer un courriel à « [email protected] » avec « 3-in-1 » dans l’objet du message et votre numéro de série dans le corps du message pour obtenir plus d’informations.

Nous avons contacté mophie à propos de ce problème. Nous n’avons pas encore de date prévue pour la disponibilité de la mise à jour du micrologiciel, mais nous la partagerons dès que nous en connaîtrons la date. Voici la déclaration complète :

« Nous sommes conscients d’un problème avec notre chargeur de voyage 3-en-1 mophie avec MagSafe qui peut entraîner une charge intermittente de votre appareil.

Après des investigations supplémentaires, nous avons identifié le problème et nous publierons une mise à jour du micrologiciel dès que possible. Pour plus d’informations, veuillez nous envoyer un courriel à [email protected] avec « 3-in-1″ dans l’objet du message et nous fournir votre numéro de série dans le corps du message.

Nous vous remercions de votre patience et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. »

C’est dommage de voir un problème comme celui-ci avec un produit haut de gamme comme le chargeur de voyage 3-en-1. Depuis un an et demi, je l’utilise moi-même et je l’adore. Je n’ai pas rencontré de problème de charge intermittente.

Mais heureusement, avec mophie, je ne doute pas qu’ils prendront soin de tous ceux qui rencontrent des problèmes.

