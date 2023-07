The Last of Us Part 1 est absolument brutal du point de vue à la première personne.

En bref : The Last of Us est un récit déchirant joué à la troisième personne qui a été porté à 11 dans le remake de l’année dernière, The Last of Us Part I. Comme l’a montré un moddeur, il y a encore beaucoup de place pour intensifier davantage l’expérience.

Le YouTuber Voyagers Revenge a récemment téléchargé une vidéo d’une durée de près de neuf minutes mettant en avant un mod à la première personne pour The Last of Us Part 1. Les réglages incluent une difficulté personnalisée (tout en mode Survivant+, sauf les ressources) ainsi que beaucoup de munitions et de matériaux de fabrication, et bien sûr, des armes améliorées. Ajoutez à cela la perspective unique à la première personne et vous obtenez un tout nouveau niveau de brutalité.

En réalité, le YouTuber a déclaré avoir rencontré des problèmes avec la plateforme qui bloquait et demonétisait la vidéo. Ceux qui veulent voir le montage intégral non édité sont encouragés à visiter son Patreon, mais il faudra payer pour le débloquer.

The Last of Us Part 1 est sorti sur PlayStation 5 en septembre dernier avant d’arriver sur PC en mars dernier. Malheureusement pour le développeur Naughty Dog, le portage PC a été un désastre dès le départ. Le jeu comptait plus de 7 100 évaluations sur Steam dès le premier jour, et seul un tiers d’entre elles étaient positives.

Les problèmes de performances et de stabilité étaient parmi les principales plaintes, et cela semblait être lié à l’utilisation du hardware. Naughty Dog mettrait environ un mois pour corriger la plupart des problèmes grâce à un patch massif.

Le créateur du mod n’a pas mentionné de date de sortie potentielle, mais comme vous pouvez le voir, tout semble déjà très bien conçu. Les images ont été capturées sur la version PC du jeu tournant sur un AMD Ryzen 9 3900X, une NVIDIA RTX 3090, 128 Go de RAM et un SSD NVMe PCIe M.2. Une carte de capture El Gato a été utilisée pour enregistrer l’action.

Il convient de mentionner que Naughty Dog se spécialise dans les jeux à la troisième personne, il est donc peu probable que vous voyiez quoi que ce soit d’officiel de la part du développeur, comme un mode à la première personne.

