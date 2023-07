Le jeu Call Of Duty continuera-t-il d’être disponible sur PlayStation ?

L’acquisition d’Activision par Microsoft a été un succès et cela indique seulement que les joueurs auront accès à encore plus de jeux via le service d’abonnement de jeux de Microsoft. Alors que cette nouvelle est une bonne nouvelle pour les joueurs PC ainsi que les joueurs Xbox, les fans de PlayStation sont un peu inquiets. Et il y a une raison assez valable de s’inquiéter. Beaucoup de jeux qui étaient auparavant disponibles sur les deux plateformes, c’est-à-dire Xbox et PlayStation, pourraient bientôt devenir exclusifs à la fois pour la plateforme Xbox et Game Pass.

Parmi les nombreux jeux qui font partie du catalogue d’Activision, la franchise la plus notable et populaire est Call of Duty. Alors que le reste des jeux n’importe pas autant, les fans de PlayStation sont inquiets car ils pensent que les nouveaux jeux Call of Duty pourraient être exclusivement réservés à Xbox et PC. Heureusement, Phil Spencer, le patron de Xbox, a déclaré dans un tweet que les jeux Call of Duty continueront d’être publiés et disponibles sur les consoles PlayStation.

Voici ce que Phil Spencer a tweeté :

« Nous sommes heureux d’annoncer que Microsoft et PlayStation ont signé un accord contraignant pour maintenir Call of Duty sur PlayStation suite à l’acquisition d’Activision Blizzard. Nous espérons un avenir où les joueurs du monde entier auront plus de choix pour jouer à leurs jeux préférés. »

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games. — Phil Spencer (@XboxP3) Juillet 16, 2023

Ainsi, l’accord entre Microsoft et Sony concernant Call of Duty est un accord de 10 ans. Cela indique à partir de cette année jusqu’en 2033. Nous devrions voir un bon nombre de jeux Call of Duty être publiés non seulement pour les consoles de la génération actuelle, mais également pour les futures consoles Xbox et PlayStation. Donc, la réponse courte est Oui, les propriétaires de PlayStation pourront continuer à jouer à Call of Duty pendant encore 10 ans. Que se passera-t-il après la fin de l’accord ? Personne ne sait.

Alors que l’accord de 10 ans semble suffisamment bon pour les fans de PlayStation, les propriétaires de Nintendo Switch pourront bientôt également profiter des prochains jeux Call of Duty pendant au moins 10 ans. Il est en effet étrange d’avoir Call of Duty sur une console portable, mais c’est l’accord tel que l’a annoncé Micorosft pour Nintendo.



