Les escrocs en ligne se tournent vers l’analogique pour voler l’argent des utilisateurs

Facepalm : Le FBI a émis une alerte concernant un nouveau type de fraude en ligne qui consiste en demandant aux victimes d’envoyer de l’argent par le biais de sociétés de livraison. Cette tactique combine les méthodes numériques et analogiques, et pourrait même faire douter les adultes les plus crédules.

Les arnaques en ligne sont généralement finalisées une fois que la victime envoie de l’argent par virement bancaire, cryptocurrency, codes de carte-cadeau ou d’autres types de transactions numériques. Le FBI met actuellement en garde contre une nouvelle variation de ce schéma traditionnel, où les tentatives de fraude sont accompagnées d’instructions demandant d’envoyer de l’argent liquide à une adresse donnée.

L’alerte du FBI indique qu’il y a eu une augmentation récente à l’échelle nationale des escroqueries de support technique ciblant spécifiquement les « personnes âgées ». Les escrocs se font passer pour des représentants du support technique, contactant les victimes potentielles par téléphone, messages texte ou e-mail, voire fenêtres pop-up sur leurs PC, leur demandant d’appeler un numéro de téléphone fourni.

Les escrocs informent ensuite la victime qu’elle a droit à un remboursement, mais que la seule façon de recevoir l’argent est de télécharger un programme d’assistance à distance. Une fois le téléchargement terminé et une connexion établie, la victime est persuadée de se connecter à son compte bancaire – le même compte sur lequel les escrocs sont censés envoyer le remboursement.

Mais les escrocs prétendent que l’argent envoyé est d’un montant plus élevé que prévu. Par conséquent, ils demandent à la victime de renvoyer l’excédent d’argent, sinon ils perdront leur « emploi ». Cependant, l’argent demandé doit être expédié sous forme de liasses de billets enveloppées dans du papier de magazine.

Le FBI donne quelques conseils utiles (quoique triviaux) pour prévenir ce type de fraude, tels que d’éviter de télécharger un logiciel lorsque cela est demandé par des personnes inconnues, de ne jamais permettre à un étranger d’accéder à distance à votre ordinateur, et d’éviter de cliquer sur des pop-ups non sollicités, des liens envoyés par messages texte ou par e-mail.

L’agence renvoie également vers l’Internet Crime Complaint Center (IC3), un service en ligne où les potentielles victimes de fraude peuvent déposer une plainte ou signaler une activité suspecte.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :