Samsung annonce la première mémoire GDDR7 de l’industrie, avec des puces de première génération atteignant des vitesses de 32 Gbps.

En bref: Les puces GDDR7 de Samsung n’augmentent pas la densité de mémoire ni ne réduisent la consommation d’énergie, mais elles seront au moins 33% plus rapides que les meilleures puces GDDR6 d’aujourd’hui. La société coréenne affirme que la gestion thermique sera également plus facile grâce à l’utilisation d’un meilleur matériau pour les packages BGA GDDR7.

Samsung affirme avoir achevé le développement de ce qu’elle décrit comme la première DRAM Graphics Double Data Rate 7 (GDDR7) au monde. Il ne faudra donc pas longtemps avant qu’elle ne soit échantillonnée auprès des clients pour une vérification, peut-être dans les prochains mois ou au début de l’année prochaine.

Les concurrents du géant de la technologie coréen n’ont pas encore atteint le même niveau de progrès dans ce domaine. SK Hynix semble se concentrer sur les piles HBM3E et HBM3 de 12 couches pour les GPU AI et HPC dans l’espoir de devenir le plus grand fournisseur de solutions de nouvelle génération ciblant les clients d’entreprise et de stations de travail. Micron a hâte de passer de son GDDR6X brûlant à un produit GDDR7, mais cela n’arrivera pas avant 2024, ce qui est assez tôt pour être pris en compte par Intel, NVIDIA et AMD pour les cartes graphiques de prochaine génération.

Les premières puces GDDR7 de Samsung de première génération atteindront apparemment des vitesses de transfert allant jusqu’à 32 Gbps par broche, ce qui représente 33% de bande passante supplémentaire par communiqué aux puces GDDR6 haut de gamme actuellement disponibles. Pour réaliser cette amélioration, Samsung utilise un signal PAM-3, principalement parce qu’il représente un juste milieu entre le NRZ de GDDR6 et le PAM-4 de GDDR6X. Il reste encore de la place pour des améliorations qui pourraient éventuellement porter la bande passante par broche à 36 Gbps, soit 50% de plus que GDDR6.

La capacité des nouvelles puces GDDR7 de Samsung est la même que celle de GDDR6 et GDDR6X, soit 2 Go (16 Gb) par unité. Cela est dû aux difficultés liées à l’emballage de plus de cellules de DRAM dans la même zone, de sorte que les fabricants de cartes graphiques ne pourront pas facilement dépasser les limitations de VRAM de leurs produits actuels. Nous savons que Samsung est intéressé par repousser les limites en utilisant des technologies d’empilement telles que le 3D X-DRAM de Neo Semiconductor, mais il faudra attendre pour voir.