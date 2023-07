Apple Pay Plus en plein essor malgré son déploiement échelonné

Apple Pay Later a été déployé depuis mars, mais il n’est toujours pas disponible pour tout le monde. Malgré la disponibilité limitée, une nouvelle enquête publiée aujourd’hui suggère qu’Apple prend déjà des parts de marché à d’autres services d’achat maintenant et payez plus tard tels que Paypal, Afterpay et autres.





Comme le rapporte MarketWatch, une nouvelle enquête de JD Power cette semaine révèle que près de 20 % des acheteurs ayant utilisé un service d’achat maintenant et payez plus tard au cours des trois derniers mois ont choisi Apple Pay Later plutôt que la concurrence.

En comparaison, environ 39 % des acheteurs ont opté pour l’option de financement de PayPal, tandis qu’Afterpay s’est approprié 33 % du marché. Sezzle et Zip Co complètent le top cinq, représentant ensemble 11 % du marché de l’achat maintenant et payez plus tard. Les chiffres sont basés sur une enquête auprès de 8 000 acheteurs ayant utilisé des services d’achat maintenant et payez plus tard lors d’un achat.

Miles Tullo, directeur général de JD Power, attribue le bon démarrage d’Apple Pay Later à la reconnaissance de la marque et à la fidélité globale des utilisateurs d’Apple.

« Quand on pense à ces autres marques, c’est du combat rapproché pour amener les utilisateurs à avoir accès à leurs solutions. Il ne semble pas y avoir beaucoup de fidélité dans cet espace aujourd’hui », a déclaré Tullo concernant le marché de l’achat maintenant et payez plus tard. « C’est certainement bon pour Apple. »

Apple Pay Later a été lancé en mars, offrant aux utilisateurs la possibilité de diviser les achats en quatre paiements égaux sur six semaines, sans frais ni intérêts. La fonctionnalité est disponible partout où Apple Pay est accepté en ligne et dans les applications.

Mais bien que Apple Pay Later ait commencé son déploiement en mars, le processus a été très lent jusqu’à présent. Apple a progressivement étendu son offre à de plus en plus d’utilisateurs depuis lors. Le déploiement progressif rend la part de marché de 20 % d’Apple encore plus impressionnante.

