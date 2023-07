L’iPhone 15 Pro pourrait faire face à des « pénuries sévères » lors de son lancement en raison de problèmes de production d’écran

Apple serait confronté à des problèmes de production pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Un nouveau rapport indique aujourd’hui que ces appareils pourraient être confrontés à de graves contraintes d’approvisionnement en septembre en raison des plans d’Apple de réduire considérablement la taille de la bordure autour de l’écran.

Le rapport d’aujourd’hui provient de The Information, qui cite « deux personnes ayant une connaissance directe du problème ». Les sources expliquent qu’Apple « utilise un nouveau processus de fabrication » pour les écrans de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max.

Comme l’a signalé Netcost-security.fr, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max offriront tous deux des bordures d’écran considérablement plus fines. Cela indique que les appareils auront des écrans plus grands, tandis que la taille physique des appareils eux-mêmes restera largement inchangée.

Le processus de fabrication de ces écrans aurait révélé des problèmes avec les écrans fabriqués par LG. Les problèmes ont été découverts lorsque Foxconn a commencé la phase de production « à risque ». Au cours de ce processus, Foxconn fabrique « des centaines de milliers d’unités du dispositif pour tester la fiabilité de la construction du produit sans défauts ».

Une personne ayant une connaissance directe a déclaré que les écrans fabriqués par LG ont échoué aux tests de fiabilité après avoir été soumis à un nouveau processus appelé surmoulage à faible pression d’injection ou LIPO. Le processus consiste à fusionner l’écran dans sa coque en métal avant l’assemblage. Apple perfectionne constamment la conception de l’écran de LG afin qu’il puisse passer les tests.

Apple aurait peu de chances de retarder le lancement de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max. Au lieu de cela, l’entreprise espère avancer avec une sortie en septembre, mais en quantités limitées. « Le problème est plus prononcé avec l’iPhone 15 Pro Max, ce qui suggère qu’il y aura une pénurie plus grave de ce modèle que de l’iPhone 15 Pro », indique le rapport.

Les écrans fabriqués par Samsung ne seraient pas affectés par le problème, ce qui indique qu’Apple peut « continuer à assembler un nombre important d’unités ».

Le rapport de The Information fait suite à un rapport d’analyste de la Bank of America jeudi matin, qui mettait également en garde contre d’éventuels retards de l’iPhone 15 Pro.

