AMD Ryzen 8000 à 12 cœurs « Strix Point » d’AMD repéré dans la dernière fuite

Qu’est-il arrivé ? Une prochaine APU de la série Strix Point d’AMD, dotée de 12 cœurs, a été repérée dans la base de données de [email protected]. Ce n’est pas la première fois que nous voyons du hardware non encore commercialisé de la part de Team Red sur la plateforme – des échantillons Zen 3 et Zen 4 sont également apparus par le passé – cependant, c’est la première fois qu’un exemplaire d’ingénierie de la future gamme Zen 5 est inclus, confirmant qu’une version dotée de 12 cœurs est en cours de test active chez AMD.

[email protected] est une plateforme de calcul distribué qui a été à l’origine de plusieurs fuites concernant AMD dans le passé, étant donné que les ingénieurs l’utilisent régulièrement pour tester du hardware non encore commercialisé. Dans cette dernière fuite, le processeur est identifié comme un exemplaire d’ingénierie portant l’ID « 100-000000994-03_N (AMD Family 26 Model 32 Stepping 0) ». Cela indique que l’exemplaire appartient à la prochaine série de processeurs APUs Strix Point d’AMD, qui utilisent des cœurs Zen 5.

C’est probablement la première fois que nous voyons un exemplaire d’ingénierie dans la nature pour cette famille de produits, destinée à succéder aux processeurs « Phoenix » basés sur Zen 4 pour les ordinateurs portables fins et légers, et marquant une augmentation du nombre de cœurs CPU pour ce segment d’ultraportables. Notez que le « nombre de processeurs » dans la capture d’écran ci-dessous fait référence au nombre de threads et non au nombre de cœurs physiques, ce qui indique que cet exemplaire possède 12 cœurs.

Ces informations pourraient confirmer que Strix Point proposera des déclinaisons monolithiques de 12 cœurs et des déclinaisons avec chiplets de 16 cœurs. La version de 16 cœurs n’est pas censée remplacer Phoenix Point, mais plutôt être un tout nouveau type d’APU haute performance. Selon les communiqués, la version de 12 cœurs combinerait potentiellement quatre cœurs Zen 5 et huit cœurs Zen 5c.

Il a également été annoncé que les deux APUs Strix Point, qui seront commercialisés sous la marque Ryzen 8000, utiliseront l’architecture graphique RDNA 3.5 offrant davantage de cœurs GPU et des performances considérablement plus rapides. La version de 12 cœurs devrait comporter 16 unités de calcul (CUs), tandis que la version de 16 cœurs devrait comporter pas moins de 40 unités de calcul (CUs) et un moteur IA de 40 TOPS.

Ce serait une excellente nouvelle pour les utilisateurs d’ordinateurs portables, car les GPU intégrés sont considérablement plus économes en énergie et plus doux pour la durée de vie de la batterie par communiqué aux GPU dédiés. Si AMD parvient à intégrer des performances de niveau dédié dans ses APUs mobiles, il serait prêt à faire face à une concurrence féroce aux sorties des CPU Meteor Lake et Arrow Lake d’Intel l’année prochaine.

