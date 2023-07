PS4 publie la mise à jour du firmware 10.70 pour améliorer les performances du système

À peine quelques jours après une récente mise à jour pour la PS5, Sony a publié la dernière mise à jour du firmware de la PS4, version 10.70. Comme d’habitude avec de telles mises à niveau modestes, les améliorations se concentrent sur les correctifs de sécurité et les vulnérabilités qui ont été portées à l’attention de Sony. La société invite vivement les utilisateurs à rejoindre son programme de primes de bugs, et ceux qui signalent correctement des exploits recevront des récompenses.

La mise à jour devrait rendre le système plus rapide, comme nous pouvons le lire dans les notes de patch officielles. Mais la société pourrait également apporter d’autres améliorations cachées en interne. Les mises à jour précédentes ont surpris les utilisateurs avec des correctifs dont personne n’avait eu connaissance auparavant. Par exemple, elle a donné accès à des applications certifiées sur PS4. Mais nous n’avons aucune information selon laquelle cette mise à jour apporte des fonctionnalités supplémentaires.

Changelog de la mise à jour du firmware PS4 10.70

Principales fonctionnalités de la mise à jour du logiciel système :

Amélioration des performances du système

Les notes de mise à jour pour le firmware PS4 10.70 mettent en avant une amélioration significative des performances du système. Cela reflète les changements apportés dans la dernière mise à jour PlayStation 5 (PS5), version 7.60. Les mises à jour mineures de Sony traitent généralement les failles de sécurité ou les exploits qui sont régulièrement signalés à la société par le biais de son programme de primes de bugs – un programme qui récompense ceux qui découvrent ces failles.

Pour continuer à jouer en ligne sur la PS4, les joueurs devront mettre à jour leur firmware. Donc, si vous souhaitez conserver votre connexion Internet, ignorer cette mise à jour n’est pas une option.

Les joueurs doivent également se rappeler que Sony continue de connaître un énorme succès avec le système PS4. Il a réussi à en vendre plus de 120 millions d’unités. C’est donc la deuxième console la plus vendue de l’histoire de Sony. Malgré son remplacement par la PS5, qui est toujours la console la plus vendue au monde, la PS4 continue de bénéficier d’un fort support tant des joueurs que des développeurs. Depuis le lancement de la console il y a plus de dix ans, des jeux comme Street Fighter 5 et Resident Evil 4 Remake sont restés populaires sur le système. De plus, Sony montre que la PS4 est l’un de ces projets sur lesquels elle se concentre encore. La meilleure preuve de ces mots est la présence de titres intergénérationnels tels que God of War: Ragnarok.

Problèmes PS4

Les problèmes de performance les plus courants rencontrés par les utilisateurs de PS4 sont liés à la lenteur et à la réactivité du système qui se dégradent au fil du temps. Ces problèmes comprennent un démarrage du système lent, des blocages, un chargement retardé des applications/jeux et une réponse médiocre aux commandes de la manette. Il y a de nombreuses raisons possibles à la lenteur de la PS4, notamment la corruption des données, une installation incorrecte de jeux/applications, une mémoire pleine, une connexion Internet lente et une dégradation hardware.

Pour remédier à ces problèmes, il existe quelques stratégies pour accélérer la PS4. Celles-ci comprennent la mise hors tension de la PS4 et du routeur pour vider les condensateurs et le cache système, veiller à une bonne circulation de l’air et à dépoussiérer la console, vérifier la corruption des données et libérer de l’espace de stockage. Comme vous pouvez le constater, la plupart des solutions peuvent être appliquées par des personnes sans connaissances techniques approfondies, mais des situations plus difficiles peuvent nécessiter l’aide de spécialistes. Nous supposons donc que la dernière mise à jour du firmware PS4 vient corriger ces problèmes.

Eh bien, le lancement de la mise à jour du firmware PS4 10.70 montre l’engagement de Sony à maintenir la sécurité et la fonctionnalité de son système populaire. Les joueurs peuvent s’attendre à un support continu et à des expériences passionnantes sur cette plateforme de jeu durable tandis que l’histoire de la PS4 se poursuit.

Actualité mobile et vidéo du moment