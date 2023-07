Selon Gartner, les dépenses informatiques augmenteront de 4,3 % cette année.

TL;DR : La dernière analyse sectorielle de Gartner prévoit une augmentation sensible des dépenses informatiques pour 2023. Il y a des hauts et des bas, bien sûr, alors que les grands modèles de langage et autres algorithmes basés sur l’apprentissage automatique sont apparemment destinés à être intégrés partout.

Gartner indique que les dépenses informatiques en 2023 augmenteront de 4,3 %, pour atteindre une offre totale de 4 700 milliards de dollars à la fin de l’année. La société d’intelligence économique basée à Stamford affirme que les directeurs de l’information (CIO) des entreprises informatiques sont « perdants » face à la concurrence pour les employés qualifiés et talentueux, et qu’ils augmenteront donc les dépenses en technologie pour l’automatisation et l’efficacité afin de stimuler les perspectives de croissance à la place.

John-David Lovelock, analyste VP distingué de Gartner, affirme que les projets informatiques passent d’une focalisation sur les « résultats externes », tels que le chiffre d’affaires et l’expérience client, à des « efforts plus internes », axés sur l’optimisation.

Le segment des logiciels connaîtra la plus forte croissance à deux chiffres des dépenses d’une année sur l’autre, avec une augmentation de 13,5 % par communiqué à 2022. Les systèmes de centres de données sont en légère baisse, de 1,5 %, estime également Gartner, tandis que les services informatiques et de communication sont en hausse (8,8 % et 2,7 %, respectivement). Le segment des appareils connaît l’une des pires années de croissance jamais enregistrées (moins 8,6 %), souligne Gartner, car l’inflation et les facteurs macroéconomiques continuent d’avoir un « impact négatif » sur les cycles traditionnels de rafraîchissement des appareils.

Et qu’en est-il des produits d’IA générative et de chatbot comme ChatGPT d’OpenAI ou Google Bard ? La technologie de l’IA est rapidement devenue la priorité absolue pour de nombreuses entreprises et « leaders informatiques », concède Gartner, mais elle n’a pas encore eu d’impact « significatif » sur les niveaux de dépenses informatiques. Le cabinet d’analyse prévoit qu’à long terme, l’IA générative sera intégrée dans les offres existantes des entreprises et dans les perspectives de dépenses.

Lovelock affirme que les algorithmes LLM et ML sont mieux mis sur le marché « par le biais des logiciels, du hardware et des services » que les entreprises et les organisations vendent déjà à l’heure actuelle. L’analyste prédit que l’IA deviendra une nouvelle amélioration et une fonctionnalité supplémentaire ajoutée aux produits et services technologiques sur une base annuelle, soit en tant qu’ajout, soit en tant que mise à niveau.

Selon M. Lovelock, la plupart des entreprises informatiques intégreront l’IA générative « de manière lente et contrôlée » par le biais de mises à niveau d’outils déjà intégrés dans leurs budgets informatiques, et les entreprises pourront encore prospérer en 2023 sans avoir de produit d’IA dans leur portefeuille. Elles doivent cependant avoir une stratégie et une « histoire » à vendre aux clients.

Gartner fonde ses prévisions de dépenses informatiques sur une « analyse rigoureuse des ventes réalisées par plus d’un millier de fournisseurs sur l’ensemble de la gamme des produits et services informatiques ». La société affirme qu’elle peut fournir une perspective « unique » sur les tendances du marché de l’informatique, mais elle peut aussi se tromper.

