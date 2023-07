Apple Ajax: La dernière tentative d’Apple dans la course à l’IA

Après qu’Open AI a introduit ChatGPT, la plupart des grandes entreprises ont commencé à développer leur propre modèle GPT pour rivaliser avec lui. Par exemple, juste après son lancement public, Google a sorti Bard. Nous avons même entendu parler du développement par Samsung de sa propre alternative ChatGPT. Et maintenant, Apple Ajax se fraye lentement un chemin pour être officiellement présenté.

Mais qu’est-ce qu’Apple Ajax exactement ? Fondamentalement, c’est un framework d’Apple capable de créer de grands modèles linguistiques (LLM). En plus des LLM, ce framework peut offrir un service de chat, que les ingénieurs internes d’Apple appellent Apple GPT. Et avec cela, la volonté d’Apple de compétitionner dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) gagne en puissance.

Tout ce que nous savons sur Apple Ajax

Si vous ne le savez pas, les grands modèles linguistiques sont exactement ce qui alimente les chatbots d’intelligence artificielle générative. ChatGPT et Google Bard sont tous deux basés sur des LLM. Microsoft a également lancé Bing Chat, qui utilise les pouvoirs de l’IA de ChatGPT. Et avec Apple Ajax, le géant de l’iPhone est là pour concourir dans la course de l’IA.

Même si Apple Ajax est en retard à la fête, le moment semble bien choisi. Vous vous demandez pourquoi ? Meta a lancé sa deuxième génération de grands modèles linguistiques. Elle s’appelle Llama 2, et Meta l’offre gratuitement pour un usage commercial. Par exemple, Qualcomm travaille avec Meta pour rendre les implémentations de l’IA Llama 2 disponibles sur les téléphones et les ordinateurs.

Avec le partenariat avec Qualcomm, nous verrons des téléphones mobiles et d’autres appareils grand public intégrer Llama 2 à partir de l’année prochaine. Les iPhones d’Apple seront en difficulté face à la concurrence sans quelque chose de similaire. Donc, même si Apple n’était pas très intéressée par les chatbots initialement, il devait trouver quelque chose pour rendre les iPhones compétitifs.

Cela dit, les informations sur Apple Ajax sont assez limitées pour le moment. Mais étant donné que le nom du framework est déjà connu, nous nous attendons à voir bientôt plus de retours à ce sujet. Restez à l’écoute, car nous allons tout couvrir.

