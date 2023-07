Restez connecté en déplacement : l’application WhatsApp est désormais disponible sur les montres connectées Wear OS

WhatsApp a finalement déployé une prise en charge complète des montres intelligentes Wear OS. Elle était auparavant en version bêta pendant quelques mois, et la version finalisée de l’application pour les appareils Wear OS est officiellement disponible.

Cela indique que vous pouvez maintenant installer l’application WhatsApp sur votre montre intelligente et envoyer des messages texte et des messages vocaux en déplacement. Cela améliorera certainement votre expérience de messagerie sur la plateforme.

Que pouvez-vous faire avec l’application WhatsApp sur Wear OS

Pour installer WhatsApp sur votre montre intelligente, vous devez d’abord vous assurer qu’elle est sous Wear OS 3. Le prise en charge de l’application est limitée à cette version du système d’exploitation. Elle ne fonctionne pas sur les versions précédentes.

Mais si vous avez une montre intelligente Wear OS 3, vous pouvez installer l’application depuis le site officiel ou le Google Play Store. Vous pouvez avoir l’application prête en quelques minutes seulement. Et une fois installée, vous pouvez commencer de nouvelles conversations, envoyer des messages vocaux, utiliser des emoji, répondre aux messages texte et prendre des appels depuis votre montre intelligente.

En d’autres termes, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités que vous trouverez dans une application WhatsApp complète sur votre téléphone. Grâce à cela, il ne sera plus nécessaire de sortir votre smartphone de votre poche juste pour interagir avec les notifications de l’application. C’est un avantage majeur pour ceux qui utilisent l’application pour leurs conversations.

Cela dit, WhatsApp prévoit d’apporter la prise en charge de Wear OS 4 lorsqu’il arrivera enfin sur les montres intelligentes. Et comme vous le savez, la Galaxy Watch 6 et la Watch 6 Classic vont bientôt arriver ce mois-ci. Ces prochaines montres intelligentes introduiront probablement Wear OS 4, offrant une expérience de montre intelligente plus complète. Nous vous tiendrons au courant de la situation et de la prise en charge de Wear OS 4 par l’application lors de sa sortie. Restez donc à l’écoute !

