Partage facilité : Nearby Share pour Windows est désormais disponible en version bêta

Si vous utilisez ou avez utilisé un iPhone Apple, vous connaissez peut-être déjà la fonctionnalité AirDrop. Fondamentalement, c’est un moyen facile et pratique de partager des fichiers avec d’autres appareils Apple. Mais saviez-vous que Google propose une solution similaire pour les appareils Android ? Oui, cela s’appelle Nearby Share ! Actuellement, c’est officiellement disponible pour Windows aussi !

Google a testé cela sur Windows depuis un certain temps maintenant. Et pendant la phase de test, plus de 1,7 million de personnes ont utilisé Nearby Share pour Windows et ont donné leur test à Google. Avec tous ces retours, Google a officiellement déployé la version complète de la fonctionnalité.

Tout sur Nearby Share pour Windows

Comme son nom l’indique, Nearby Share vous permet de partager rapidement et facilement du contenu entre les téléphones Android. Peu importe la marque du smartphone, vous pouvez partager des éléments entre les appareils sans avoir à effectuer des étapes supplémentaires grâce à cette fonctionnalité.

Mais à partir d’aujourd’hui, il est possible de partager des éléments entre les téléphones Android et les PC Windows. Pendant la phase bêta, Google affirme que Nearby Share pour Windows a permis de partager plus de 50 millions de fichiers entre les appareils Android et les PC Windows. Et la grande partie, c’est que Google a rendu le processus de partage encore plus pratique.

Dans la version stable de Nearby Share pour Windows, vous pouvez voir le temps estimé nécessaire pour les transferts. Cette fonctionnalité vous permettra de savoir quand le transfert sera terminé. De plus, la version stable offre une fonction de prévisualisation des images dans les notifications. Ainsi, vous n’avez pas besoin d’attendre que le transfert se termine pour voir les images que vous recevez.

À l’heure actuelle, Google travaille avec HP pour pré-installer Nearby Share pour Windows sur ses ordinateurs portables. De plus, vous pouvez l’installer sur votre système via la page officielle.

