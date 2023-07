Découvrez un son incomparable avec les nouveaux écouteurs Beats Studio Pro

Cela fait un moment que Beats n’a pas sorti de nouveaux écouteurs. En réalité, Beats a sorti la 3ème génération de ses écouteurs Studio en 2017. Bien que ces écouteurs soient toujours de qualité pour leur prix, la gamme avait besoin d’un modèle rafraîchi. Eh bien, le modèle de 4ème génération est enfin là. Il s’appelle Beats Studio Pro et propose de nombreuses fonctionnalités haut de gamme.

Pour être précis, Beats a apporté d’énormes améliorations au nouveau Studio Pro. Comparé aux derniers écouteurs sans fil, le modèle de 4ème génération intègre toutes les dernières technologies audio, notamment la prise en charge de l’audio spatial personnalisé. Et vous obtenez tout cela pour seulement 349,99 $.

Quoi de neuf dans le Beats Studio Pro

Il n’y a pas beaucoup de changements au niveau du design du nouveau Beats Studio Pro. La marque a conservé l’esthétique emblématique des écouteurs Beats pour ce nouveau modèle. Mais ces écouteurs au look iconique bénéficient désormais d’améliorations entièrement axées sur les performances.

Qualité sonore

Comme mentionné précédemment, le Beats Studio Pro adopte la dernière technologie audio d’Apple, notamment le support de l’audio spatial personnalisé. Il est équipé d’un gyroscope intégré et d’un accéléromètre de mouvement pour un suivi dynamique de la tête. Cette mise à niveau vous permet de vivre une expérience audio totalement immersive.

En ce qui concerne l’audio immersif, le Beats Studio Pro intègre une réduction adaptative du bruit active (ANC). Il dispose d’un processeur dédié et de microphones améliorés pour la fonction ANC, permettant aux écouteurs d’éliminer complètement les artefacts de l’ANC.

De plus, le Beats Studio Pro est doté d’une nouvelle conception de transducteur exclusive, avec un haut-parleur personnalisé de 40 mm. Comparé à la génération précédente, ce haut-parleur offre une réduction de 80% de la distorsion des basses.

Performances d’appel améliorées

Le son n’est pas le seul élément à avoir bénéficié d’une amélioration sur le nouveau Beats Studio Pro. Beats a également beaucoup travaillé sur les performances d’appel. Les écouteurs sont équipés de tous nouveaux microphones numériques qui tirent pleinement parti de l’apprentissage automatique.

Cette combinaison permet aux écouteurs d’offrir une amélioration de 27% en termes de clarté des appels par rapport aux derniers écouteurs Studio 3. Ainsi, peu importe que vous soyez dans un environnement bruyant ; votre voix sera parfaitement audible de l’autre côté lors des appels.

Options de connectivité repensées

Vous aurez trois options différentes pour écouter de la musique sur le nouveau Beats Studio Pro. Tout d’abord, les écouteurs sont équipés de Bluetooth de classe 1, offrant une connexion sans fil robuste et fiable. Vous n’aurez pas à vous soucier des interruptions ou des pertes audio.

Deuxièmement, il y a la prise en charge audio USB-C capable de fournir un son sans perte. Et enfin, il y a une socket audio 3,5 mm, qui vous permettra de connecter les Beats Studio Pro à des accessoires audio avancés tels qu’un amplificateur pour casque.

A ce propos, vous pouvez recharger les Beats Studio Pro et écouter l’audio en mode 3,5 mm ou Bluetooth. Et lorsqu’ils sont connectés via le port USB-C pour écouter de la musique, les écouteurs offrent la possibilité de changer entre différents profils audio.

Cela comprend un profil Divertissement pour regarder des films, un profil Signature Beats pour écouter de la musique, et un profil Conversation pour écouter des podcasts et d’autres contenus parlés.

Design du Beats Studio Pro

Comme mentionné précédemment, le nouveau Beats Studio Pro conserve le même design emblématique pour lequel les écouteurs Beats sont connus. Mais Beats a travaillé sur le confort des nouveaux écouteurs. Il comporte un serre-tête rembourré et une meilleure conception pliable.

Grâce au serre-tête rembourré, vous pouvez porter les écouteurs pendant des heures sans éprouver de problèmes de confort. De plus, il y a des écouteurs UltraPlush en mousse à mémoire de forme, ce qui améliore considérablement le confort.

Cela dit, la majorité des écouteurs est en plastique. Mais malgré cela, Beats a fait un excellent travail pour lui donner l’impression d’être de qualité supérieure. Et la grande nouvelle est que la construction en plastique a permis aux écouteurs d’être extrêmement légers. Pour cette raison, vous ne ressentirez aucune fatigue lors de l’utilisation prolongée du Studio Pro.

Contrôles

Le Beats Studio Pro est fourni avec des commandes basiques sur l’oreille gérées par le pavillon gauche. Un grand bouton « b » offre les fonctionnalités lecture et pause. Vous pouvez également l’utiliser pour répondre aux appels. En appuyant deux fois sur ce bouton, vous pouvez activer Siri, ce qui vous permet de donner des commandes vocales à un appareil connecté aux écouteurs.

Pour le volume, vous devez appuyer au-dessus du bouton « b » pour augmenter le volume et en dessous du bouton pour le diminuer.

Sur le pavillon droit du Beats Studio Pro, vous trouverez un petit bouton qui sert de bouton d’alimentation des écouteurs. Vous pouvez également le maintenir enfoncé pour mettre les écouteurs sans fil en mode de couplage. Et en appuyant deux fois sur le bouton, vous pouvez activer le mode ANC et le mode Transparence.

Autonomie de la batterie du Beats Studio Pro

L’autonomie de la batterie du Beats Studio Pro est impressionnante. Avec une charge complète, les écouteurs peuvent offrir jusqu’à 24 heures de lecture avec le mode Transparence ou ANC activé. Et si vous n’en activez aucun des deux, vous obtenez un temps total de fonctionnement de 40 heures.

De plus, les écouteurs sans fil utilisent la fonctionnalité Fast Fuel, qui peut vous offrir jusqu’à 4 heures d’autonomie avec seulement 10 minutes de charge. Donc, si vous avez un chargeur rapide ou une batterie portable avec vous, vous n’avez pas besoin de vous inquiéter lorsque la batterie intégrée est à plat.

Actualité mobile et vidéo du moment