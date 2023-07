Cinq nouvelles fonctionnalités à venir sur les AirPods Pro 2 cette année.

Apple a offert une mise à jour solide à ses meilleurs écouteurs sans fil l’automne dernier avec le lancement des AirPods Pro 2. Actuellement, Apple monte le niveau avec cinq nouvelles fonctionnalités exclusives arrivant sur les AirPods Pro de deuxième génération – aucune mise à niveau matérielle n’est requise.

Audio adaptatif

Les AirPods Pro 2 disposent actuellement de trois modes de contrôle du bruit. L’annulation du bruit neutralise efficacement le monde qui vous entoure. La transparence transmet les sons autour de vous pendant que vos oreilles sont branchées. Et le mode désactivé, c’est ce que les écouteurs intra-auriculaires sonnaient avant les AirPods Pro. Humide et étouffé. Vous êtes probablement en mode d’annulation du bruit ou en mode de transparence.

Entrez l’Audio adaptatif. Vous n’aurez peut-être plus jamais besoin des deux autres modes.

Le mode adaptatif « mélange dynamiquement le mode de transparence et l’annulation active du bruit en fonction des conditions de l’environnement de l’utilisateur pour offrir la meilleure expérience à chaque instant », explique Apple.

Et ça fonctionne à merveille.

L’audio adaptatif vous permet de profiter de la transparence lorsque vous faites la vaisselle, puis de passer sans interruption au mode d’annulation du bruit lorsque vous allumez l’aspirateur. Vous ne remarquerez même pas le changement de mode car la lecture audio reste cohérente. Le retour des sons ambiants autour de vous vous étonnera lorsque vous réaliserez ce qui vient de se produire.

Sensibilisation à la conversation

Dès la première version en 2017, les AirPods ont toujours été excellents pour vous permettre d’arrêter l’audio et de vous concentrer sur le monde extérieur. Avec la fonction de pause automatique, il vous suffit de retirer un AirPod de votre oreille et la lecture s’arrête. Astucieux.

La sensibilisation à la conversation est une nouvelle idée similaire.

Si la sensibilisation à la conversation est activée, les AirPods Pro 2 seront en mesure de baisser automatiquement le volume et d’amplifier les voix des personnes qui parlent devant vous. Pendant ce temps, la sensibilisation à la conversation réduira activement le bruit de fond derrière vous.

En d’autres termes, il sera enfin possible d’avoir une conversation dans un bar. Quoi ? Je ne t’ignore pas, je fais ça parce que je tiens à toi ! Mais sérieusement, cela permettra d’écouter de la musique et de dire bonjour à quelqu’un sans jamais toucher à vos AirPods.

Mettre en sourdine ou désactiver le mode sourdine

Mettre en sourdine ou désactiver le mode sourdine peut ne pas sembler aussi stupéfiant qu’un Audio adaptatif et une Sensibilisation à la conversation, mais cela reste tout aussi pratique si vous utilisez vos AirPods Pro 2 pour un appel téléphonique. À partir de cet automne, vous pourrez facilement vous mettre en sourdine pendant un appel en utilisant vos AirPods en appuyant sur la tige. Appuyez à nouveau pour désactiver le mode sourdine. Aucun besoin de sortir votre téléphone.

Mais attendez, il y a plus. Le Volume personnalisé est une nouvelle fonctionnalité qui s’appuiera sur l’apprentissage automatique pour permettre aux AirPods de « comprendre les conditions environnementales et les préférences d’écoute au fil du temps, afin d’ajuster automatiquement l’expérience multimédia ».

Le basculement automatique est une fonctionnalité de déplacement entre les périphériques Apple qui existe déjà. Une mise à jour de cette fonctionnalité permettra d’accélérer et de rendre plus fiable le temps de connexion entre les appareils Apple de l’utilisateur, selon Apple.

Voilà ce que nous attendons avec impatience chez les AirPods Pro 2 plus tard cette année. Les améliorations de l’audio adaptatif, de la sensibilisation à la conversation, de la mise en sourdine ou du désactivation du mode sourdine, du volume personnalisé et du basculement automatique seront disponibles via une mise à jour logicielle gratuite à partir de cet automne.

Plus

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :