iOS 17 résout l’obstacle d’accessibilité « Vous devez d’abord déverrouiller votre iPhone »

iOS 17 a résolu l’un des plus gros obstacles en matière d’accessibilité pour les utilisateurs d’iPhone à mobilité réduite : le redoutable message « Vous devez d’abord déverrouiller votre iPhone ».

Siri est bien sûr une grande victoire pour l’accessibilité pour des personnes comme Colin Hughes, ami de Netcost-security.fr et tétraplégique, permettant le contrôle vocal d’une large gamme de tâches. Mais jusqu’à présent, il y avait un obstacle majeur…

L’année dernière, Hughes a parlé d’un gros problème d’accessibilité : le déverrouillage de l’iPhone.

Une expérience utilisateur frustrante est la réponse « Vous devez d’abord déverrouiller votre iPhone » à des commandes comme « lis mes messages », « qu’est-ce qu’il y a ensuite dans mon calendrier », etc. Jusqu’à présent, si mon iPhone était verrouillé, et dans la poche de mon fauteuil roulant par exemple, je ne pouvais pas le sortir et le déverrouiller pour accéder à mes messages – et Siri disait toujours de manière peu utile « Vous devez d’abord déverrouiller votre iPhone ».

La commande vocale permet aux utilisateurs de parler leur code de déverrouillage, mais cela n’est évidemment pas sûr en présence d’autres personnes.