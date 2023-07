iPhone 15 Pro : Verrons-nous un autre modèle S ?

Alors que nous passons de l’iPhone 14 à l’iPhone 15, une question m’est venue à l’esprit. Reverrons-nous un jour un autre iPhone de la série S ?

La stratégie S

Je pense que la réponse doit être non.

Malgré l’apparition de technologies de base telles que Siri et Touch ID pendant les années des modèles S, la convention de dénomination S ne fait que signifier « même ». Même numéro de version, même design, juste le même.

Je me souviens vivement de l’intérêt suscité par l’iPhone 5 en 2011. Lorsque Apple a annoncé l’iPhone 4S à la place, une réaction déçue qui a été écho a été « J’attends toujours le 5 ».

Apple n’avait pas encore établi le schéma qui s’est développé avec l’iPhone 3G à l’iPhone 3GS, l’iPhone 4 à l’iPhone 4S, l’iPhone 5 à l’iPhone 5S et l’iPhone 6 à l’iPhone 6S.

Ces huit téléphones présentaient quatre designs distincts. Un nouveau numéro de matériel signifiait un nouveau design physique, et l’ajout d’un S signifiait de nouvelles capacités pour les téléphones avec ce design.

De nos jours, je ne pense pas qu’il y ait de signe qu’un autre numéro de version de matériel soit amélioré avec un S. Du moins, cela ne s’est pas produit depuis un certain temps.

Il est un peu flou de déterminer exactement quand la stratégie S a disparu, cependant. En même temps, je pense que la stratégie S vit clairement encore.

On pourrait soutenir que la stratégie S a pris fin avec l’iPhone 7. Il partageait la même forme et la même taille d’écran que l’iPhone 6 et l’iPhone 6S, mais il a quand même augmenté le numéro de version. Il aurait très bien pu s’appeler l’iPhone 6SS, mais c’est juste un pas de trop pour de mauvais noms de produits.

S sans le S

Le reflet le plus clair de l’abandon actuel de la convention de dénomination S est venu avec l’iPhone 8. Il n’y avait tout simplement pas d’iPhone 7S, et l’iPhone 8 partageait la même forme et la même taille que l’iPhone 7. Apple a finalement pris la forme et la taille de l’iPhone 6 et l’a utilisée pour quatre générations consécutives de téléphones.

Apple a finalement repris la forme et la taille de l’iPhone 5 pour trois générations avec l’iPhone SE d’origine, et la taille et la forme de l’iPhone 6 en sont maintenant à leur sixième itération avec l’iPhone SE de troisième génération, mais restons-en aux modèles phares.

Il n’y avait pas non plus d’iPhone 9, mais cela a aidé Apple à commercialiser l’iPhone X (10) comme deux ans en avance sur l’iPhone 8, qui est sorti le même mois.

Les deux téléphones ont comblé le vide des modèles S, mais ils étaient également les derniers modèles S officiels.

Qu’est-ce qu’un S de toute façon ?

Le simple fait est que la stratégie S n’avait de sens que lorsqu’un nouvel iPhone était disponible dans une ou deux tailles chaque année, et que le design général était mis à jour tous les deux ans.

Actuellement, il y a quatre nouveaux iPhones chaque automne, et de nouveaux designs matériels sont introduits moins fréquemment.

À partir de l’iPhone 11, Apple a simplement augmenté le numéro d’un chaque année.

L’iPhone X, l’iPhone XS et l’iPhone 11 Pro appartiennent à la même famille en termes de design.

L’iPhone 12 Pro, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 14 Pro pourraient également être catégorisés ensemble en fonction de la forme de leur boîtier. Le boîtier du capteur Face ID, cependant, a rétréci, puis est devenu l’île dynamique entre chaque révision.

iPhone 15 Pro

À première vue, l’iPhone 15 Pro ressemble à une autre révision du design introduit avec l’iPhone 12 Pro. Cependant, nous pensons que des bordures plus fines et les mêmes dimensions d’écran le rendront légèrement plus petit dans l’ensemble sans réduire la taille de l’écran.

Plus précisément, nous prévoyons que l’iPhone 14 Pro de 71,45 mm x 147,46 mm sera remplacé par l’iPhone 15 Pro de 70,46 mm x 146,47 mm, bien que l’épaisseur passe probablement de 7,84 mm à 8,24 mm.

A posteriori, les années S n’étaient en réalité que des indicateurs faciles que le design du téléphone restait le même. De nos jours, les designs des iPhone durent plus longtemps que jamais, mais d’autres aspects changent chaque année.

Des détails tels que les matériaux du boîtier, les capacités de la caméra et l’apparence de l’écran changent assez fréquemment, si bien que la distinction entre une itération d’une génération précédente est devenue totalement floue.

Même si les designs des boîtiers durent plus longtemps que jamais, la véritable fin de l’ère S est de ne plus pouvoir dire clairement qu’un iPhone est une version S d’un autre iPhone. Du moins, pas depuis un certain temps, semble-t-il.

