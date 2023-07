L’application iPhone ‘Evie’ offre des mises à jour sur l’état de charge Tesla grâce à des activités en direct

Evie est une nouvelle application tierce qui offre une meilleure expérience de contrôle de votre Tesla depuis votre iPhone (et également depuis votre Apple Watch). L’une des fonctionnalités remarquables est la prise en charge des activités en direct pour voir l’état de charge de votre véhicule sur l’écran de verrouillage ou l’écran d’accueil de votre iPhone.

Evie – for your Tesla est développé par le développeur indépendant Shihab Mehboob et a été conçu avec une interface utilisateur de style iOS. Cela, associé à la prise en charge des fonctionnalités iOS modernes telles que les activités en direct et une fonctionnalité solide, devrait distinguer Evie des autres applications tierces pour les véhicules Tesla (ainsi que de l’application officielle Tesla pour iOS).

Une autre partie pratique de l’application est une application Apple Watch pour contrôler facilement votre véhicule depuis votre poignet et des widgets pour votre écran de verrouillage ou votre écran d’accueil.

Les fonctionnalités d’Evie – for your Tesla :

Contrôles rapides

Pourcentage de batterie/distance et autres statistiques

Contrôles du climat et de la température

Paramètres de limitation de vitesse

Contrôles du chauffage des sièges

Emplacements de points de charge à proximité

Application Watch dédiée pour contrôler votre Tesla

Activités en direct pour afficher l’état de charge du véhicule

Widgets pour votre écran d’accueil et votre écran de verrouillage

Voici un aperçu de l’interface utilisateur avec des contrôles d’accès rapide sur la vue principale :

Shihab prévoit également d’ajouter la prise en charge de Siri à Evie avec une prochaine mise à jour.

Si vous n’avez jamais utilisé d’application tierce pour votre Tesla auparavant, gardez à l’esprit que vous devrez authentifier vos identifiants Tesla via Evie. Shihab précise qu’Evie ne stocke pas votre mot de passe Tesla et utilise simplement la connexion pour « obtenir un jeton d’authentification » et « enregistre le jeton pour traiter les données du véhicule ».

En passant, il est possible que nous voyions bientôt une API Tesla officielle qui facilitera le développement d’applications tierces pour ses véhicules.

Evie – for your Tesla est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store avec des achats intégrés pour débloquer toutes les fonctionnalités.

Evie est proposé au prix de $9.99/mois, $99.99/an ou peut être acheté à $149.99 en achat unique.



