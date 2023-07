Truecaller Assistant maintenant disponible pour les utilisateurs Android en Inde

En septembre dernier, Truecaller a annoncé son nouvel assistant Truecaller pour les appareils mobiles. À sa sortie, il n’était disponible que dans quelques pays comme les États-Unis et l’Australie. La société élargit progressivement sa disponibilité et aujourd’hui, les utilisateurs Android en Inde pourront enfin profiter de l’assistant Truecaller.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’assistant Truecaller est une solution de filtrage d’appels basée sur l’intelligence artificielle. Il utilise le cloud et l’apprentissage automatique pour répondre à vos appels dans une langue naturelle. Il offre une transcription en direct de ce que dit l’appelant, vous aidant à décider si vous devez prendre l’appel ou le marquer comme spam.

Assistant Truecaller – L’IA à la mode pour aider les appels

Le nouvel assistant Truecaller apporte la technologie d’IA à la mode sur le marché des applications d’assistance aux appels. Il combine également la téléphonie en nuage et la technologie d’apprentissage automatique. C’est un outil intelligent de filtrage des appels, il peut répondre aux appels entrants grâce au traitement du langage naturel (NLP). Il offre également une transcription en temps réel du discours de l’appelant. C’est une fonctionnalité unique qui offre aux utilisateurs des informations sur l’objectif de l’appel et l’intention de l’appelant. La technologie aide également les utilisateurs à prendre des décisions quant à la réponse à un appel ou à son classement comme spam. Cela vous fera gagner du temps dans la gestion de vos appels. Dans le même temps, il offre une couche supplémentaire de sécurité contre les appels non sollicités.

Selon Truecaller, cette nouvelle fonctionnalité est « le filtrage d’appels le plus intelligent disponible n’importe où ». Le service est parfait pour l’Inde en raison de sa position élevée sur la liste des pays souffrant d’appels spam. Le service/application est novateur et combine le meilleur des technologies d’IA en un outil utile.

Avec cette nouvelle arrivée, les utilisateurs indiens pourront simplifier leur vie et éviter le spam. C’est certainement une technologie intéressante qui utilise le traitement du langage naturel tendance que l’on trouve sur des assistants IA populaires comme ChatGPT et Bing Chat.

Socket en charge multilingue en Inde

Actuellement, l’application offre une prise en charge des langues anglaise, hindi et « hinglish ». Ce dernier terme fait référence à l’utilisation hybride de l’anglais et des langues en Inde. Le service porte une attention particulière aux détails dans le pays et vise à offrir une expérience fluide et agréable aux utilisateurs en Inde. La société déclare également qu’elle prévoit d’ajouter la prise en charge de plus de langues indiennes, bien que cela puisse prendre un certain temps.

C’est gratuit pendant une période d’essai limitée

L’assistant Truecaller en Inde sera disponible gratuitement pendant les 14 premiers jours. Après cette période d’essai, l’utilisateur peut s’abonner au plan Truecaller Premium Assistant qui commence à partir de 149 INR (1,8 $/1,6 €) par mois. Cependant, la société propose une offre spéciale, vous pouvez obtenir un abonnement pour 99 INR (1,2 $) par mois.

Comme nous l’avons indiqué au début de cet article, l’assistant Truecaller est actuellement disponible uniquement pour les utilisateurs Android en Inde. La société déclare que les utilisateurs iOS devront attendre un peu plus longtemps pour le nouveau service. On ne sait pas combien de temps cela prendra, mais cela indique au moins une arrivée future. Jusqu’à présent, c’est la seule limitation de l’assistant Truecaller en Inde.

Conclusion – Truecaller fixe la norme pour l’avenir

Cette fonctionnalité établit une nouvelle norme pour les appels en Inde. Il existe d’autres applications ayant des objectifs similaires, mais l’utilisation de l’IA pour gérer les appels est là où réside l’innovation. La concurrence devra certainement redoubler d’efforts dans ce nouveau secteur d’activité.

Avec l’Inde comme dernière nouveauté, on peut clairement voir que la société progresse pour étendre la disponibilité. Par conséquent, on peut s’attendre à ce que de plus en plus de pays bénéficient du support de ce service prochainement. Êtes-vous un utilisateur Android qui va essayer cette fonctionnalité en Inde ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

