Microsoft signe un accord avec Activision Blizzard

Microsoft et Activision Blizzard ( Act. Blizz. ) ont annoncé une extension de la date limite de finalisation de leur accord d’acquisition. La date limite initiale était fixée au 18 juillet 2023, mais elle a été prolongée jusqu’au 18 octobre. Cette prolongation permet d’avoir plus de temps pour gérer les problèmes réglementaires et obtenir l’approbation de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA). Pour le moment, l’accord entre les deux marques a obtenu le consentement des gouvernements de 39 pays. Examinons quelques détails sur l’accord.

Contexte

Microsoft, une entreprise technologique de premier plan, et Act. Blizz., l’un des plus grands éditeurs de jeux vidéo, ont annoncé leur intention de fusionner en janvier 2023. L’accord, d’une offre de 69 milliards de dollars, vise à associer l’expertise technologique et les services cloud de Microsoft à la vaste gamme de franchises de jeux populaires d’Act. Blizz. Cependant, bien que l’accord ait obtenu le consentement de 39 pays jusqu’à présent, la CMA constitue le plus grand obstacle à l’accord. Rappelons qu’en avril, la CMA a rejeté l’accord car elle s’inquiète de la perte de concurrence sur le marché des jeux en streaming.

La Prolongation de la Date Limite

La décision de prolonger la date limite jusqu’au 18 octobre intervient alors que Microsoft et Act. Blizz. continuent de naviguer dans le processus réglementaire et de répondre aux préoccupations soulevées par la CMA. Cette prolongation permet d’avoir suffisamment de temps pour poursuivre les discussions afin de garantir une clôture harmonieuse de l’accord.

La CMA a déclaré lundi avoir eu une discussion « productive » avec Microsoft sur d’éventuels remèdes. Mais la CMA n’a pas encore changé de position concernant son veto. Du côté du Royaume-Unis, les discussions se poursuivent, mais cela prendra des jours, voire des semaines, et la CMA a repoussé la date limite de publication d’une décision finale au 29 août.

Examen Réglementaire

La fusion entre Microsoft et Act. Blizz. fait l’objet d’un examen réglementaire approfondi. Les organismes de réglementation sont responsables de garantir une concurrence loyale et de protéger les intérêts des consommateurs. Microsoft estime que la prolongation de la date limite leur permettra de résoudre les problèmes réglementaires restants. Ils auront également le temps de répondre à toutes les préoccupations qui pourraient survenir.

L’accord entre les deux marques a rencontré de nombreux problèmes qui empêchent sa réalisation. Voici quelques-unes des difficultés rencontrées.

1. Examen Réglementaire :

La fusion entre Microsoft et Act. Blizz. a suscité un examen réglementaire approfondi. La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a essayé à un moment donné de bloquer l’accord par le biais des tribunaux. Les régulateurs britanniques et européens ont également scruté l’accord de près. Alors que l’UE a maintenant changé de position, le Royaume-Unis reste inflexible. La principale préoccupation spécifique des organismes de réglementation est que l’accord pourrait nuire à la concurrence sur le marché des jeux en streaming.

2. Préoccupations Concernant la Concurrence :

La FTC s’inquiète du fait que l’accord permette à Microsoft de dégrader la qualité des jeux d’Activision ou l’expérience des joueurs sur des consoles concurrentes telles que celles de Nintendo et de Sony. Elle estime que cela permettrait à l’entreprise de manipuler les prix ou de modifier les modalités et le calendrier d’accès au contenu.

3. Objections de Sony :

Microsoft a proposé à Sony un accord de 10 ans sur les nouveaux jeux Call of Duty le mois dernier. Cependant, Sony n’a pas encore accepté l’offre. Un accord similaire a été conclu entre Nintendo et Valve, cependant. Cela pourrait permettre à Call of Duty de se diriger vers les consoles Nintendo si l’accord Act. Blizz. aboutit. Microsoft met tout en œuvre pour amener Sony à la table des négociations et conclure un accord.

4. Problèmes Juridiques :

Microsoft a été confronté à la FTC devant les tribunaux en raison de l’accord. La FTC a demandé à un tribunal une ordonnance temporaire pour empêcher la finalisation de l’accord pendant que le régulateur examine les détails.

Implications pour l’Industrie du Jeu Vidéo

La fusion a de grandes implications pour l’industrie du jeu vidéo. La combinaison des ressources de Microsoft et du vaste portefeuille de franchises de jeux populaires d’Act. Blizz., comprenant notamment Call of Duty, World of Warcraft et Candy Crush, a le potentiel de remodeler le paysage du jeu vidéo. En tirant parti des services cloud et de la technologie de Microsoft, cette entité fusionnée peut améliorer l’expérience de jeu des joueurs. Elle peut également introduire de nouvelles innovations dans l’industrie. De plus, la fusion pourrait entraîner une augmentation de la concurrence et de la collaboration sur le marché du jeu vidéo. Cela sera bénéfique à la fois pour les développeurs et les joueurs.

Derniers Mots

La prolongation de la date limite de finalisation de l’accord d’acquisition entre Microsoft et Activision Blizzard au 18 octobre offre un temps supplémentaire pour les négociations et les processus réglementaires. Cette extension permet aux deux sociétés de répondre à toutes les préoccupations soulevées par le régulateur britannique et de travailler à la réussite de la fusion. La fusion entre Microsoft et Activision Blizzard a le potentiel de remodeler l’industrie du jeu vidéo en associant l’expertise technologique de Microsoft aux franchises de jeux populaires d’Activision Blizzard. Cette fusion pourrait conduire à de nouvelles innovations et à des expériences de jeu améliorées pour les joueurs. Alors que la date limite approche, l’industrie du jeu vidéo attend avec impatience l’issue de cet accord majeur.

