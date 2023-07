La réponse de Google à AirDrop pour Android et Windows quitte la version bêta

Que s’est-il passé ? En mars, Google a publié une version bêta d’un outil qui aide les utilisateurs à transférer des fichiers localement entre des appareils Android et des PC Windows. Après de nombreux retours et corrections de bugs, Nearby Share pour Windows est désormais officiellement disponible avec de nouvelles fonctionnalités qui fournissent des informations supplémentaires sur le processus de transfert.

Les utilisateurs d’Android peuvent désormais télécharger la version publique de Nearby Share pour Windows, l’équivalent pour Google de la fonction AirDrop d’Apple. Le lancement complet de l’outil de partage local sans fil comprend une mise à jour qui ajoute de nouvelles fonctionnalités.

Google indique que la version bêta a connu un grand succès, avec 1,7 million d’installations et plus de 50 millions de transferts de fichiers. Les photos et les vidéos sont les fichiers les plus souvent transférés.

Nearby Share est préinstallé sur Android 6 ou une version ultérieure, mais la liaison avec les systèmes Windows nécessite le téléchargement du client de bureau et la connexion à un compte Google. Lorsque le Bluetooth, le WiFi et les services de localisation sont activés, le logiciel peut transférer des photos, des vidéos, des documents et des dossiers entre des appareils situés dans un rayon de 16 pieds.

L’application nécessite une version 64 bits de Windows, mais ne prend pas en charge les appareils Arm. Des systèmes comme le Dragonfly Pro de HP seront bientôt expédiés avec Nearby Share préinstallé, et Google a laissé entendre qu’il travaillait sur des accords similaires avec d’autres fournisseurs de PC.

Depuis Windows, les utilisateurs peuvent lancer un transfert en glissant-déposant un fichier dans le client ou en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant « Envoyer avec un partage proche ». La dernière mise à jour ajoute un compteur qui affiche le temps de transfert estimé et montre au destinataire un aperçu du fichier en transit.

Comme AirDrop, Nearby Share permet des transferts entre plusieurs utilisateurs, et les transferts ne sont pas effectués tant que le destinataire ne les autorise pas. Par ailleurs, les utilisateurs ont un contrôle total sur les personnes qui peuvent découvrir leurs appareils.

L’alternative la plus importante à Nearby Share pour les utilisateurs de Windows est probablement l’application Phone Link de Microsoft, qui est préinstallée avec les systèmes Windows 10 et 11. Elle est compatible avec iOS et Android et permet aux utilisateurs de gérer les textes mobiles, les notifications, les appels et les transferts de fichiers depuis un PC.

AirDroid de Sand Studio, disponible pour Windows, macOS, Android et iOS, est une option multiplateforme tierce très appréciée. Elle permet de transférer des fichiers par WiFi, Bluetooth, 4G et 5G. L’application comprend également le contrôle à distance, la gestion des notifications et la mise en miroir de l’écran avec les appareils Android.

