1Password permettra bientôt aux utilisateurs de déverrouiller leurs coffres-forts de mots de passe avec des clés d’accès

Le gestionnaire de mots de passe populaire 1Password a teasé en juin que le support natif des passkeys arrivera dans l’application iPhone et iPad avec iOS 17. Actuellement, 1Password franchit une nouvelle étape vers un monde sans mots de passe traditionnels, cette fois en remplaçant la clé des coffres-forts de mots de passe des utilisateurs. Bientôt, les utilisateurs de 1Password pourront déverrouiller leurs coffres-forts en utilisant simplement un passkey.

Déverrouiller votre coffre-fort 1Password avec des passkeys

Pour ceux qui ne sont pas familiers, le passkey est une nouvelle technologie développée par l’Alliance FIDO en partenariat avec des entreprises telles qu’Apple, Google et Microsoft. Au lieu des mots de passe traditionnels, les utilisateurs peuvent désormais se connecter avec des méthodes d’authentification sécurisées telles que la reconnaissance faciale ou les biométriques sans avoir à créer et à taper un code d’accès.

Les plates-formes Apple ont pris en charge les passkeys depuis 2022 avec iOS 16 et macOS Ventura, et le support a été étendu aux applications tierces avec iOS 17 et macOS Sonoma. Et bien que 1Password travaille déjà sur une nouvelle version de son application qui permettra aux utilisateurs de stocker et de se connecter avec des passkeys dans iOS 17, une autre nouvelle fonctionnalité est en cours de développement.

Plus tard cette année, les utilisateurs de 1Password pourront remplacer le mot de passe traditionnel du coffre-fort par un passkey. Netcost-security.fr a été invité à tester la nouvelle fonctionnalité en avant-première, et cela fonctionne assez facilement. 1Password demande aux utilisateurs s’ils veulent entrer un passkey. Ensuite, il vous suffit de confirmer et d’authentifier avec Face ID ou Touch ID.

Ensuite, l’application attribuera un passkey à votre coffre-fort. Désormais, chaque fois que vous devez vous connecter sur un nouvel appareil, vous n’aurez pas à vous soucier de vous souvenir de votre passkey. Il vous suffit d’utiliser Face ID ou Touch ID pour vous authentifier avec le passkey. Si vous essayez de vous connecter sur un autre appareil qui n’a pas votre passkey stocké, il y a l’option de scanner un QR Code sur votre iPhone ou iPad pour vous authentifier.

Le support complet des passkeys dans 1Password sera disponible pour le public plus tard cette année après la sortie d’iOS 17. Pour l’instant, cette fonctionnalité est disponible en version bêta privée pour certains utilisateurs.

