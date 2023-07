Le responsable de Samsung confirme que le Galaxy Z Fold 5 et le Z Flip 5 seront « plus fins et plus légers »

Dans le cas où vous l’auriez manqué, Samsung est pratiquement prêt pour le prochain événement Galaxy Unpacked. L’événement est prévu pour le 26 juillet. Et il mettra en vedette le dernier lot d’appareils Samsung. Cela comprend le très attendu Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5.

TM Roh, le cadre de Samsung responsable de la version Mobile Experience, a dévoilé un nouveau teaser. Avec cela, il a confirmé que les appareils à venir auront un design plus mince et plus léger par rapport à leurs prédécesseurs. Cela permettra finalement au Galaxy Z Fold 5 et au Z Flip 5 d’offrir une meilleure expérience utilisateur globale.

TM Roh tease le Galaxy Z Fold 5 et le Z Flip 5

Dans un article de blog officiel, TM Roh a donné quelques indices sur le prochain grand lancement de Samsung. Il a confirmé que le prochain événement Samsung Unpacked apportera de nouveaux appareils pliables, des tablettes et des montres connectées. En d’autres termes, le Galaxy Z Fold 5, le Z Flip 5, la Galaxy Watch 6 et la série Galaxy Tab S9 seront lancés lors de l’événement.

Roh a parlé de la façon dont ce dernier lot d’appareils Samsung Galaxy a été créé. L’exécutif de Samsung a expliqué que les « identités de conception » étaient la première priorité. Roh souligne ensuite que les futurs pliables de Samsung ont « relevé les standards ». Ensuite, il a déclaré que le Z Fold 5 et le Z Flip 5 seraient « plus minces et plus légers que nos générations précédentes ».

Pendant un certain temps, des retours ont suggéré que le Galaxy Z Fold 5 et le Z Flip 5 adopteraient une nouvelle conception de charnière. La plupart d’entre eux ont souligné que les nouveaux téléphones pliables ont supprimé l ‘ »espace de charnière », ce qui était une plainte majeure pour la plupart des utilisateurs de téléphones pliables de Samsung.

Ainsi, avec ces déclarations de TM Roh, on peut dire en toute sécurité que les retours étaient exacts. Actuellement, en ce qui concerne les tablettes et les montres connectées, Roh dit qu’elles fonctionneront « harmonieusement » pour vous offrir la meilleure expérience connectée possible. En bref, il y a beaucoup à espérer pour le prochain événement Galaxy Unpacked.

