La gamme iPhone 14 atteint la plus grande popularité parmi tous les modèles vendus depuis l’iPhone 7

Après avoir examiné comment l’utilisation d’Apple Music et d’Apple TV+ varie en fonction de l’âge, le dernier rapport de CIRP revient à l’adoption de l’iPhone. Selon les nouvelles données, la gamme iPhone 14 a atteint la plus grande part des ventes parmi tous les iPhones vendus aux États-Unis depuis la gamme iPhone 7 en 2017.

CIRP a partagé les nouvelles découvertes dans son dernier article Substack intitulé « Current Year iPhone Dominate, But Why? »

D’après les recherches de CIRP, l’iPhone 7 et 7 Plus ont établi un record en représentant 81% des ventes d’iPhone aux États-Unis en 2017. Au cours des années qui ont suivi, la dominance des modèles actuels de l’iPhone s’est généralement située entre 70% et 75%.

Cependant, selon les données de juin 2023, la gamme iPhone 14 a atteint un niveau record récent avec 79% des iPhones vendus aux États-Unis étant l’un des derniers modèles, soit seulement 2% de moins que le record de l’iPhone 7.

C’est également le pourcentage le plus élevé que les derniers iPhones ont obtenu depuis leur lancement en septembre 2022.

Lorsqu’on considère les facteurs qui influencent la décision de la majorité des consommateurs américains d’opter pour les iPhones les plus récents et les meilleurs, CIRP identifie deux raisons les plus probables.

Premièrement, les utilisateurs qui conservent leur iPhone de plus en plus longtemps (généralement plus de deux ans) pourraient être plus incités à obtenir le dernier smartphone lorsqu’il est temps de mettre à niveau, même s’il n’y a pas de changements majeurs entre les iPhones actuels et précédents.

Deuxièmement, avec les opérateurs américains passant de contrats d’installation de 24 à 36 mois pour les iPhones, la différence de coût mensuel entre un iPhone 14 et des modèles plus anciens ne semble pas aussi importante, incitant probablement les consommateurs à opter pour le nouvel appareil.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :