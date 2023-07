realme Pad 2 est officiel avec Helio G99 et une touche de style

realme vient de annoncer sa dernière tablette Android. Baptisée realme Pad 2, elle propose à peu près tout ce que l’on recherche dans une bonne tablette abordable. Cela comprend une puce de milieu de gamme performante, un excellent écran, une configuration d’appareil photo capable et un espace de stockage suffisant.

Vous pouvez obtenir tout cela pour seulement 19 999 INR, ce qui équivaut à environ 215 € ou 279 $. Cependant, vous ne pouvez pas encore mettre la main sur le realme Pad 2. realme commencera à prendre les précommandes à partir du 26 juillet, et vous pourrez le trouver en store à partir du 1er août. Donc, si vous attendez avec impatience cette tablette, pensez à marquer vos calendriers.

Principales caractéristiques du realme Pad 2

Ainsi, en commençant par l’avant de la Pad 2, vous trouverez un écran IPS de 11,5 pouces. Ce panneau offre une résolution de 2000×1200 px, vous offrant des images nettes et détaillées. Le plus important est que l’écran dispose d’un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz, ce qui vous permet de profiter d’une expérience de jeu fluide.

En ce qui concerne le jeu, le chipset Helio G99 du realme Pad 2 peut facilement gérer la plupart de vos besoins en matière de jeu. realme a associé le SoC à jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X, ce qui permet au Pad 2 de faire fonctionner des applications et des jeux gourmands en ressources.

De plus, vous disposez de jusqu’à 256 Go de stockage, offrant un espace suffisant pour stocker des fichiers volumineux et des jeux. Vous pouvez même étendre le stockage avec le slot de carte microSD dédié. En ce qui concerne la configuration de l’appareil photo, le realme Pad 2 utilise un appareil photo de 8 MP à l’avant et un appareil photo de 8 MP à l’arrière. Pour une tablette à budget serré, c’est une bonne configuration d’appareil photo.

Par ailleurs, la Pad 2 dispose de quatre haut-parleurs avec prise en charge de la technologie Dolby Atmos. Cette configuration de haut-parleur vous fera ressentir chaque battement et vous offrira une expérience immersive de visionnage de contenu. De plus, la tablette est équipée d’une batterie de 8360 mAh avec charge SuperVOOC de 33 W.

