Présentation de KingKong Star : le premier smartphone robuste 5G de Cubot

Cubot vient d’annoncer fièrement le lancement mondial de leur dernier smartphone phare, le KingKong Star. Cela se produira le 7 août sur AliExpress. Cet appareil très attendu allie une technologie de pointe, des performances exceptionnelles et une durabilité inégalée, ce qui en réalité le compagnon ultime des aventuriers et des passionnés de smartphones.

Avec son puissant processeur Octa-Core 7nm et sa technologie 5G de pointe, le KingKong Star offre une grande vitesse, des performances solides et une connectivité fluide. Du jeu immersif à la multitâche sans problème, cet appareil est une véritable puissance, qui dépassera certainement vos attentes.

Préparez-vous à être captivé par l’étonnant écran 2K FHD+ de 6,78 pouces avec ses couleurs vives et sa résolution époustouflante de 1080*2460 pixels. Chaque détail prend vie, vous transportant dans un monde d’une brillance visuelle inégalée et d’une clarté à couper le souffle.

Mais le KingKong Star ne s’arrête pas là. Avec son design double écran innovant, comprenant un écran arrière personnalisable hypnotique de 1,09 pouce, ce smartphone offre un tout nouveau niveau de polyvalence et de connectivité. Restez connecté, accédez à des informations importantes et exprimez votre créativité en toute simplicité.

Non seulement un simple monstre, mais un monstre robuste

Capturez chaque moment dans des détails époustouflants grâce à l’impressionnant appareil photo Ultra-HD triple de 100 MP et à l’appareil photo de vision nocturne de 24 MP. Assurant une clarté exceptionnelle et des couleurs éclatantes pour les paysages comme pour les portraits. Dites adieu aux limitations de stockage avec une mémoire RAM de 24 Go (12 Go + 12 Go de RAM étendue) et une mémoire ROM de 256 Go, extensible jusqu’à un impressionnant 1 To. Conçu pour conquérir tous les environnements, le KingKong Star possède des certifications IP68/IP69K robustes, le rendant résistant à l’eau, à la poussière et aux chocs. Vivez le futur avec Android 13, profitant d’une sécurité améliorée, de fonctionnalités avancées et d’une connectivité transparente avec le monde numérique.

Soyez le premier à posséder cet appareil remarquable et lancez-vous dans un voyage extraordinaire. Rejoignez la bataille le 7 août pour le lancement mondial du KingKong Star sur AliExpress. Dans le cadre d’une promotion spéciale, ils offriront également 5 smartphones KingKong Star gratuits. Vous pouvez ajouter le KingKong Star à votre panier et être prêt à finaliser votre achat dès le début des soldes. Et vous pouvez toujours trouver plus d’informations sur le téléphone sur le site officiel.

