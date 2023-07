La dernière mise à jour pour le téléphone Nothing (2) : Améliorations passionnantes de l’appareil photo et bien plus encore

Plus tôt cette semaine, Nothing a officiellement dévoilé le Nothing Phone (2) et sera mis en vente en ligne à partir de lundi. Cependant, des individus chanceux ont eu l’occasion d’acheter le téléphone dans des stores éphémères sélectionnés dans le monde entier avant sa sortie en ligne. Un développement passionnant s’est produit alors que le téléphone a reçu sa première mise à jour logicielle. Pour ceux qui prévoient de commander le téléphone en ligne, ils devraient s’attendre à cette mise à jour qui les attend une fois qu’ils auront déballé l’appareil.

Mise à jour du Nothing Phone (2) apporte des améliorations de l’appareil photo

En effet, la mise à jour semble être importante, comme le montre son changelog (journal des modifications). Elle apporte plusieurs améliorations liées à l’appareil photo, notamment :

1. Le mode portrait prend maintenant en charge un zoom 2x. Cela permet de meilleures compositions et une mise au point sur les sujets.

2. Il existe désormais une prise en charge de la capture de mouvement en mode 50 MP. Les utilisateurs peuvent désormais capturer des objets en mouvement avec une meilleure clarté.

3. L’efficacité du HDR a été optimisée dans l’ensemble, ce qui entraîne une meilleure plage dynamique et une exposition plus équilibrée des photos.

4. La clarté des photos aux taux de zoom entre 4x et 10x est améliorée. Les prises de vue zoomées seront plus nettes sur le Nothing Phone (2) maintenant.

5. Améliorations de la qualité de l’appareil photo des applications tierces. Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d’une meilleure qualité d’appareil photo sur des applications tierces telles que les applications de médias sociaux.

6. La mise à jour aborde également certaines améliorations de l’enregistrement vidéo. Elles incluent la réduction du décalage lors de la capture de vidéos et l’introduction d’un meilleur algorithme de stabilisation. Cela permettra à l’appareil de capturer des vidéos plus fluides et plus stables.

Avec ces améliorations liées à l’appareil photo, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience de photographie et de vidéographie meilleure et plus agréable avec le Nothing Phone (2).

D’autres domaines améliorés avec la nouvelle mise à jour du Nothing Phone (2)

En plus des améliorations liées à l’appareil photo, cette mise à jour apporte également des améliorations dans d’autres domaines :

1. Les performances de la batterie et du chargement dans des conditions extrêmes sont améliorées. Cela garantira une meilleure fiabilité et durabilité même dans des environnements difficiles.

2. La recharge sans fil et le partage de batterie (recharge sans fil inversée) sont maintenant plus cohérents.

3. Les performances du déverrouillage facial ont été améliorées. La société a amélioré cette fonctionnalité pour la rendre plus rapide et plus précise dans la reconnaissance du visage de l’utilisateur.

4. Les performances du capteur d’empreintes digitales ont également été améliorées. Le capteur sera désormais plus rapide et plus fiable.

Ces mises à jour couvrent différents aspects de la fonctionnalité du téléphone, dans le but d’offrir aux utilisateurs une expérience globale plus raffinée et fiable lors de l’utilisation du Nothing Phone (2).

Autres améliorations pour le Nothing Phone (2)

Avec cette mise à jour, le Nothing Phone (2) introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations. Vous pouvez maintenant utiliser les Glyphes pour suivre l’avancement de votre course Uber entrante. Vous pouvez également ajouter facilement des widgets à votre écran de verrouillage et à l’affichage toujours actif. De plus, la mise à jour comprend quatre nouveaux fonds d’écran. Un mode à une main pour une utilisation plus facile, des sonneries d’appareil Nothing Machine retravaillées et des sons de notification provenant du Phone (1). Les utilisateurs ont également la possibilité d’ajouter directement les tuiles de paramètres rapides les plus fréquemment utilisées à l’écran d’accueil ou de verrouillage.

Comment obtenir la nouvelle mise à jour du Nothing Phone (2)

Tout comme n’importe quelle autre marque de téléphone, la mise à jour du Nothing Phone (2) sera diffusée via OTA (over-the-air). Une bonne chose à propos de cette mise à jour est la taille du fichier. Avec toutes ces nouvelles améliorations, le package de mise à jour fait seulement 105 Mo de taille. Ceux qui n’ont pas encore reçu leur commande verront la mise à jour lors du processus de configuration. Sinon, ils peuvent accéder à l’écran de mise à jour dans les paramètres système pour installer la mise à jour.

Conclusion

Conclusion

