Netflix Basic disparu aux États-Unis et au Royaume-Unis, doublement du prix sans publicités

Le niveau de base de Netflix – que la société avait précédemment tenté de cacher – a maintenant été retiré aux États-Unis et au Royaume-Unis, après la même décision au Canada le mois dernier.

La suppression du forfait obligera désormais toute personne désireuse de se débarrasser des publicités à payer plus du double du prix du plan Standard…

Les niveaux de Netflix

Netflix proposait auparavant un choix de quatre niveaux :

Standard avec publicités (auparavant appelé Basic avec publicités) – 1080p, 2 appareils

Basic – 720p, 1 appareil

Standard – 1080p, 2 appareils

Premium – 4K, 6 appareils, 2 utilisateurs à une autre adresse

Le niveau de base a été supprimé en tant qu’option pour les nouveaux abonnés, ainsi que pour toute personne souhaitant passer à ce niveau à partir d’un autre niveau. Les abonnés existants de Netflix Basic peuvent continuer à utiliser le plan, du moins pour le moment.

Netflix Basic précédemment caché, maintenant disparu

La société avait déjà fortement dissuadé les personnes de s’abonner à Netflix Basic, en le cachant par défaut parmi les forfaits proposés. Comme le rapporte Cordbusters, un changement a été opéré en janvier pour ne montrer que les niveaux Basic avec publicités, Standard et Premium. Vous deviez vous plonger dans un lien en petits caractères pour découvrir qu’une quatrième option – Netflix Basic – était également disponible.

Il a été entièrement supprimé le mois dernier au Canada, et il en va de même maintenant aux États-Unis et au Royaume-Unis.

Une hausse importante du prix si vous n’aimez pas les publicités

Cela équivaut effectivement à une augmentation importante du prix si vous êtes sur le niveau Basic avec publicités et que vous souhaitez vous débarrasser des pauses publicitaires. Au Royaume-Unis, par exemple, vous pouviez passer à Basic pour 2 £ de plus par mois – de 4,99 £ à 6,99 £. Actuellement, vous devrez plutôt passer à Standard à 10,99 £, ce qui doublera votre abonnement.

L’avis de Netcost-security.fr

Il est clair qu’avec cette décision et la restriction du partage de mot de passe, Netflix fait tout son possible pour augmenter le nombre d’abonnés et augmenter ses revenus. Mais dans un espace de streaming vidéo de plus en plus compétitif, il joue un jeu risqué.

Cette décision ainsi que la restriction du partage de mot de passe pourraient certes augmenter les revenus, mais elles pourraient tout autant entraîner la suppression complète de Netflix (ce que j’ai récemment fait, simplement parce que je me suis rendu compte que je n’avais rien regardé dessus depuis des mois).

Photo: Charles Deluvio/Unsplash

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :