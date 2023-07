La mise à jour de juillet de Xiaomi Game Turbo 5.0 est disponible, obtenez-la et mettez à jour maintenant !

Xiaomi a officiellement déployé Game Turbo 5.0 sur les appareils mondiaux, bien qu’il ne soit pas encore disponible sur les appareils bêta chinois pour des raisons inconnues. Pour les appareils mondiaux, nous vous montrerons comment l’installer ainsi que les nouvelles fonctionnalités et captures d’écran.

Mise à jour de juillet 2023 de Game Turbo 5.0

Correction des bugs de l’ancienne version. La mise à jour V7.9.5-230712.0.3 est la première version de Game Turbo MIUI 14.

Obtenez la mise à jour Game Turbo 5.0 et commencez à l’utiliser vous-même.

Mise à jour d’avril 2023 de Game Turbo 5.0

Correction des bugs de l’ancienne version. La mise à jour V7.7.2-230407.1.3 est la première version de Game Turbo MIUI 14.

Mise à jour de mars 2023 de Game Turbo 5.0

Correction des bugs de l’ancienne version. La mise à jour Security_V7.4.3-230223.1.2 est la première version de Game Turbo MIUI 14.

Mise à jour de février 2023 de Game Turbo 5.0

Correction des bugs de l’ancienne version. La mise à jour Security_V7.4.2-230201.1.2 est la première version de Game Turbo MIUI 14.

Mise à jour de janvier 2023 de Game Turbo 5.0

Correction des bugs de l’ancienne version. La mise à jour Security_V7.4.0-221223.1.2 est la première version de Game Turbo MIUI 14.

Mise à jour du 10 décembre de Game Turbo 5.0

Correction des bugs de l’ancienne version. La mise à jour Security_V7.2.1-221208.1.3 sera la dernière version de la version de Game Turbo MIUI 13. On peut dire que c’est une mise à jour anticipée de Game Turbo MIUI 14.

Mise à jour du 10 octobre de Game Turbo 5.0

Correction des bugs de l’ancienne version Security_V7.1.0-220901.1.2 de Game Turbo 5.0, rendant Game Turbo 5.0 meilleur et plus fluide.

Mise à jour du 16 septembre de Game Turbo 5.0

Correction des bugs de l’ancienne version Security V7.0.4-220913.1.2 de Game Turbo 5.0, rendant Game Turbo 5.0 meilleur et plus fluide.

Mise à jour du 26 août de Game Turbo 5.0

La version 5.0 de Game Turbo apporte des corrections aux bugs existants avec la mise à jour qu’elle a reçue le 26 août. Le problème de non ouverture de la fenêtre pendant le jeu, le problème de plantage de Game Turbo et le problème d’enregistrement de l’écran ont été résolus avec la version V220801.1.1 de Game Turbo.

Mise à jour du 23 juin de Game Turbo 5.0

Apparemment, Xiaomi a mis à jour Game Turbo 5.0 et a réintroduit la fonctionnalité manquante, l’amélioration des couleurs. Ce qu’elle fait, c’est qu’elle ajoute essentiellement un filtre de couleur au jeu et rend les couleurs du jeu bien meilleures et plus lumineuses par rapport à avant, améliorant ainsi la qualité générale du jeu.

Qu’est-ce que Game Turbo 5.0 ?

Game Turbo dans MIUI est connu depuis un certain temps déjà avec ses fonctionnalités utiles. Son but est d’améliorer les jeux et de vous offrir une meilleure expérience de jeu tout en jouant à vos jeux, et de vous donner des outils supplémentaires en jeu sans fermer le jeu, tels que des fenêtres flottantes, des minuteries, et bien plus encore.

Comme nous avons écrit un article sur Game Turbo 4.0 auparavant, avec des informations sur son installation, il semble que Xiaomi sort déjà Game Turbo 5.0 sur la version mondiale de MIUI. Nous vous montrerons comment l’installer.

Fonctionnalités de Game Turbo 5.0

C’est principalement la même chose que l’ancien Game Turbo 4.0, mais avec une nouvelle fonctionnalité appelée « Performance Monitor ». Elle est utilisée pour enregistrer vos FPS dans le jeu afin que vous puissiez les comparer après avoir effectué des actions telles que l’activation et la désactivation du mode performance, ce que vous pouvez voir dans la capture d’écran ci-dessus. Cela peut être utile si vous essayez de comparer les FPS pour comprendre s’il y a un problème avec votre téléphone ou dans certains cas, par exemple lorsque vous overclockez le téléphone.

Télécharger Game Turbo 5.0 APK

Vous pouvez trouver le fichier APK sur notre chaîne MIUI System Updates, qui fournit tous les fichiers APK pour les mises à jour MIUI.

Guide d’installation de Game Turbo 5.0

C’est vraiment facile à installer. Il vous suffit de suivre notre guide de mise à jour des applications système. Mais pour faciliter les choses, nous vous montrerons quand même comment l’installer étape par étape.

Téléchargez le fichier APK de Game Turbo de la nouvelle application Security ci-dessous.

Ouvrez le gestionnaire de fichiers et trouvez le fichier APK. Appuyez dessus une fois que vous l’avez trouvé.

Installez le fichier APK et vous avez terminé !

C’est tout. Vous devriez maintenant avoir la nouvelle version Game Turbo 5.0 sur votre appareil. Veuillez ne pas essayer cela sur China Beta car cela est déployé pour la version mondiale et cela pourrait causer des problèmes sur China Beta.

Appareils compatibles avec Game Turbo 5.0

Tous les appareils utilisant la variante mondiale de MIUI sont pris en charge. Les appareils utilisant China Beta ne sont pas pris en charge, nous vous recommandons donc de ne pas l’installer car cela ne fonctionnera probablement pas.

Captures d’écran de Game Turbo 5.0

FAQ pour Game Turbo 5.0

Game Turbo 5.0 nécessite-t-il un accès root ?

Non, il n’en a pas besoin.

Game Turbo 5.0 fonctionne-t-il sur n’importe quel appareil ?

Non, il devrait fonctionner uniquement sur les appareils utilisant la ROM MIUI mondiale. Vous pouvez trouver comment passer aux régions MIUI ici.

Puis-je désinstaller Game Turbo 5.0 ultérieurement ?

Oui, vous pouvez désinstaller Game Turbo 5.0 en désinstallant les mises à jour de l’application Security.

Est-il possible d’utiliser Game Turbo 4.0 ?

Bien sûr, voici le guide.

Game Turbo 4.0 ou Game Turbo 5.0 ?

Ils sont à peu près identiques à l’exception de l’interface utilisateur et Game Turbo 5.0 dispose d’un moniteur de performance. Mis à part cela, ils sont identiques.

Qu’est-ce que le moniteur de performance ?

C’est un outil qui vous permet de voir vos FPS passés et présents pour comparaison. Par exemple, tester le mode performance, essayer un noyau, etc.

Les ROMs China de MIUI obtiendront-elles Game Turbo 5.0 ?

Malheureusement, cela est encore inconnu, car nous ne savons pas si Xiaomi le mettra en œuvre également sur les ROMs China.

Nous vous informerons de plus de nouvelles dès qu’il y en aura, alors restez à l’écoute et suivez-nous !

