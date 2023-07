Nouvelle publicité Apple mettant en scène une course hilarante à travers la ville pour récupérer un MacBook volé

La nouvelle publicité d’Apple est la dernière de la série mettant en scène « Les Underdogs », qui ont acquis une certaine notoriété grâce à des publicités astucieuses diffusées pendant la pandémie sur les difficultés de travailler depuis chez soi.

Cette dernière publicité montre l’équipe repartir dans le monde réel, se rendant à une présentation importante. Mais le MacBook avec la présentation est volé. Ce qui s’ensuit finalement dans cette séquence de sept minutes est une course-poursuite en voiture alimentée par « Find My » à travers la ville pour le récupérer…

Les voleurs du MacBook essaient de vendre l’ordinateur portable dans plusieurs boutiques de prêt sur gage, mais chacun des propriétaires de store demande qu’ils le déverrouillent afin de prouver qu’ils en sont les propriétaires, mais ils ne peuvent pas y parvenir car ils ne connaissent pas le mot de passe.

Les Underdogs suivent le parcours de l’ordinateur portable en utilisant Find My, et finissent par le rattraper. Mais en même temps, le service informatique menace de le supprimer à distance, démontrant ainsi indirectement une autre fonctionnalité de Find My.

Tout cela est représenté de manière comique et ludique, car cela ne se traduit pas exactement dans le monde réel. En réalité, bien que les Macs protégés par Secure Enclave ne puissent pas être contournés, les voleurs peuvent simplement démonter les ordinateurs portables volés pour en revendre les pièces et en tirer de l’argent. De plus, la police ne recommande pas de localiser l’ordinateur volé et de confronter personnellement les voleurs.

Cependant, pris dans le ton léger dans lequel il est conçu, cette publicité est un spot très efficace qui fait subtilement la promotion des différentes fonctionnalités de l’écosystème et de la sécurité d’Apple. Vous pouvez regarder la publicité, intitulée « Les Underdogs : MacBook volé », ici :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :