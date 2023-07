OnePlus 12 : Les fuites suggèrent une importante amélioration de la batterie

Après avoir récemment promis des détails divulgués sur le prochain porte-étendard, il y en a concernant la batterie du OnePlus 12. Tout d’abord, nous avons entendu parler de l’arrivée d’une caméra périscope et d’un zoom optique avec une possible augmentation de 5x voire même 10x, mais pour être honnête, je ne crois pas personnellement à cela.

Il est vrai que de nombreux fabricants sont bloqués à un zoom optique maximal de 3x depuis un certain temps. Les seuls deux disponibles dans le monde sont Samsung et Huawei, avec leurs porte-étendards qui proposent souvent un zoom optique de 5x ou 10x. Des rumeurs circulent également à propos de l’iPhone 15 Pro Max, qui serait censé apporter une caméra périscope, mais cela devrait également être pris avec prudence.

La batterie du OnePlus 12 pourrait apporter une augmentation significative de la capacité

Selon les dernières caractéristiques divulguées, le OnePlus 12 pourrait être équipé d’une batterie d’une capacité de 5400 mAh, ce qui est nettement supérieur aux 5000 mAh du OnePlus 11, ainsi qu’aux précédentes rumeurs. Il est difficile de dire à quel point cette information est crédible pour le moment.

Comme je l’ai déjà mentionné, je suis également sceptique quant au zoom périscope, c’est-à-dire le grossissement optique annoncé. À mon humble test, s’il se réalise réellement et que l’entreprise intègre une telle caméra dans le prochain porte-étendard, le niveau de zoom maximal à prévoir est de 5x. Oui, OnePlus s’est associé à Hasselblad. Cependant, d’après mon expérience, cela n’a été fait que dans un but marketing, du moins pour les modèles précédents. J’espère me tromper à propos du prochain modèle.

De nombreuses rumeurs, en réalité la plupart d’entre elles, s’avèrent souvent vraies. Il est vraiment difficile de dire si le OnePlus 12 apportera vraiment une batterie de 5400 mAh et si cela est quelque chose à attendre avec impatience. Il y a également une rumeur selon laquelle il prendrait en charge une charge de 100W. Lorsque l’on prend en compte que même certains téléphones moins chers utilisent 120W, nous ne serions pas surpris si l’entreprise apportait réellement une telle technologie à son porte-étendard de prochaine génération.

Une autre rumeur sur la puissance de charge fait état de seulement 50W, donc nous ne pouvons pas décider laquelle croire.

En ce qui concerne d’autres détails sur le nouveau porte-étendard du OnePlus 12, ils pourraient être plus crédibles. Par exemple, des informations sur la taille de l’écran. Presque tous les fuites s’accordent sur un panneau LPTO de 6,7″ avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz et une résolution 2K. Et bien sûr, il comportera un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, tout comme ses prédécesseurs et de nombreux autres téléphones actuels.

Qu’en est-il des autres caractéristiques?

De plus, l’imminente introduction du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 suggère qu’il n’y a aucune raison pour qu’il ne soit pas intégré à l’appareil. Nous nous basons sur les modèles précédents, qui ont toujours été équipés des dernières puces Qualcomm. Cela aura un impact significatif sur l’autonomie de la batterie du OnePlus 12. Cela est dû au fait que le nouveau SoC est basé sur le processus 3 nm. Le nouveau porte-étendard 12 devrait également être disponible en une déclinaison de RAM LPDDR5X de 16 Go, ainsi qu’en une déclinaison de 12 Go.

En ce qui concerne les caméras du OnePlus 12, les rumeurs qui circulent en ce moment pourraient également être crédibles. Il est possible que l’appareil photo principal soit équipé d’un capteur de 50 MP, ainsi que l’appareil photo grand-angle. Avec différents angles et longueurs focales, apparemment. La caméra selfie devrait être équipée d’un capteur de 32 MP, et sera certainement placée dans un trou sur l’écran.

Le système d’exploitation embarqué devrait être Android 14. En gardant à l’esprit que le téléphone devrait être officiellement annoncé au quatrième trimestre 2023 après que Google aura annoncé sa version stable finale. Bien sûr, il y aura également l’OxygenOS bien connu au-dessus. Il est souvent très apprécié par les utilisateurs comme l’une des meilleures interfaces utilisateur parmi les téléphones Android.

Ce serait vraiment bien si ces rumeurs étaient vraies. Surtout celle concernant la batterie du OnePlus 12 avec une capacité de 5400 mAh. Ce serait également un argument de vente clé, car il n’y a pas beaucoup de porte-étendards sur le marché qui ne peuvent pas tenir une journée entre les mains d’un utilisateur intensif.

Actualité mobile et vidéo du moment