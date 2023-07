Répression des loot boxes pour les moins de 18 ans : Le Royaume-Uni annonce de nouvelles restrictions

Que s’est-il passé ? Le Royaume-Uni prend position contre les boîtes à butin dans les jeux vidéo. L’association professionnelle Ukie et le gouvernement ont publié 11 nouveaux « principes industriels » relatifs à leur utilisation. Ces principes s’inscrivent dans le cadre d’une initiative visant à améliorer la protection des enfants, des jeunes et des adultes, en raison des inquiétudes suscitées par les effets potentiellement néfastes de ce mécanisme controversé.

Les 11 principes comprennent la divulgation de la présence de boîtes à butin dans un jeu avant l’achat, les probabilités de gagner des prix et l’engagement d’une politique de remboursement simple dans les cas où les enfants achètent des boîtes à butin à l’insu d’un parent.

Le premier de ces principes consiste à améliorer la disponibilité des contrôles technologiques qui limitent l’achat de boîtes à butin par toute personne âgée de moins de 18 ans sans le consentement ou la connaissance d’un parent ou d’un tuteur.

Les règles ont été élaborées par un groupe de travail (Workgroup) technique composé de représentants de l’industrie du jeu, dont des membres d’EA, de Sony et d’Ubisoft, ainsi que d’organisations telles que Games Industry Representatives et The Independent Games Developers’ Association (TIGA).

L’Ukie s’apprête à lancer une campagne d’information publique d’un million de livres sterling (1,3 million de dollars) sur les jeux sûrs et responsables, afin d’aider les parents et les joueurs à comprendre les problèmes et les risques associés aux boîtes à butin et aux contrôles disponibles dans les jeux.

« La publication de ces principes communs sur la manière dont l’industrie aborde les boîtes à butin est une première au Royaume-Uni et nous donne une orientation claire pour l’avenir », a déclaré Daniel Wood, codirecteur général de l’Ukie.

« Les principes amélioreront la protection de tous les joueurs et soulignent l’engagement de l’industrie en faveur d’un jeu sûr et responsable. Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec l’ensemble du secteur et avec d’autres acteurs pour les mettre en œuvre au cours des prochains mois ».

Le professeur Henrietta Bowden-Jones, responsable du National Centre for Gaming Disorders, a récemment révélé qu’un tiers des patients accros aux jeux empruntaient de l’argent à leurs parents et utilisaient des cadeaux monétaires pour financer l’achat de loot boxes. S’il n’y a pas d’argent disponible, les joueurs les plus impulsifs le volent en utilisant les cartes bancaires de leurs parents.

Les boîtes à butin ont gagné en notoriété lorsque Electronic Arts a décidé de mettre en place des versions avec des éléments payants dans le jeu Battlefront 2 de 2017. L’Australie, l’Autriche, les Pays-Bas et la Belgique ont tous pris ou ont l’intention de prendre des mesures contre leur utilisation.

Les 11 principes d’Ukie sont les suivants :

1. Mettre à disposition des contrôles technologiques

2. Favoriser le socket de conscience et l’adoption de contrôles technologiques

3. Former un groupe d’experts sur la garantie de l’âge dans l’industrie des jeux.

4. Révéler la présence de Loot Boxes avant l’achat.

5. Fournir des informations claires sur les probabilités

6. Concevoir et présenter les boîtes de butin de manière à ce qu’elles soient facilement compréhensibles.

7. Soutenir la mise en œuvre du cadre de recherche sur les jeux vidéo

8. Poursuivre la lutte contre la vente externe non autorisée d’objets acquis dans les boîtes de butin.

9. S’engager à des politiques de remboursement indulgentes

10. Protections préalables pour tous les joueurs

11. Travailler avec le gouvernement britannique et d’autres parties prenantes pour mesurer l’efficacité de ces principes.

Les progrès accomplis dans la mise en œuvre des nouvelles lignes directrices seront examinés dans un an.

