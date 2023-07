Apple lance la version candidate de watchOS 9.6 pour les développeurs

Après deux mois de tests, Apple publie aujourd’hui la version candidate de watchOS 9.6 à destination des développeurs. En plus de watchOS 9.6, la société publie une nouvelle version d’iOS, d’iPadOS, de tvOS et de macOS. Si vous êtes déjà en train de tester watchOS 9.6 sur votre Apple Watch, vous pouvez désormais installer la version candidate plus stable sur votre montre.

Apple envoie le nouveau firmware à la montre avec le numéro de version 20U73. Si vous êtes déjà en version bêta, vous pouvez rapidement installer la mise à jour incrémentielle, cependant, si vous utilisez la version stable de watchOS 9.5, la mise à jour devrait nécessiter plus de données pour le téléchargement.

Pour les non-initiés, Apple teste la mise à niveau à venir en envoyant des versions candidates aux développeurs. Il s’agit de la version finale et elle sera très probablement publiée au public la semaine prochaine.

Normalement, Apple mentionne les changements à venir dans le journal des modifications de la version candidate, mais ce n’est pas le cas avec la dernière mise à jour incrémentielle. Cependant, nous pouvons nous attendre à des améliorations à l’échelle du système.

Si votre iPhone fonctionne avec la version candidate d’iOS 16.6, vous pouvez mettre à jour votre Apple Watch vers la version candidate de watchOS 9.6. Si votre Apple Watch utilise déjà la version bêta de watchOS 9.6, vous recevrez la version candidate de la mise à jour en mode sans fil. Voici comment mettre à jour votre montre vers la version candidate :

Tout d’abord, ouvrez l’application « Apple Watch » sur votre iPhone. Touchez « Ma montre ». Ensuite, cliquez sur « Général » > « Mise à jour logicielle » > « Télécharger et installer ». Entrez le mot de passe pour confirmation. Appuyez sur « Accepter » pour accepter les conditions générales. Une fois terminé, appuyez sur « Installer ».

Prérequis :

Chargez votre Apple Watch à au moins 50 % et connectez-la au chargeur.

Connectez votre iPhone à un réseau Wi-Fi pour une connexion Internet.

Assurez-vous que votre iPhone fonctionne sous iOS 16.

Une fois que vous avez appuyé sur le bouton d’installation, la mise à jour la plus récente sera téléchargée et installée sur votre Apple Watch. Une fois le processus d’installation terminé, la montre redémarrera automatiquement avec la dernière version candidate de watchOS 9.6.

Si vous souhaitez encore des informations, vous pouvez laisser un commentaire dans la section des commentaires.

