Final Cut pour iPad reçoit sa première mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités; autres applications Pro bénéficient de correctifs de bugs.

Apple a publié mardi des mises à jour de sa suite d’applications professionnelles, qui comprend Final Cut Pro, Logic Pro, Motion et Compressor. Bien que la plupart des mises à jour n’ajoutent pas de nouvelles fonctionnalités autres que des corrections de bugs et des améliorations des performances, Final Cut Pro pour iPad bénéficie de sa première mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités depuis sa sortie. Lisez la suite pour découvrir ce qui est nouveau dans ces applications.

Final Cut Pro pour iPad bénéficie de nouveaux raccourcis clavier

Final Cut Pro est sorti pour iPad en mai, ainsi qu’une version de Logic Pro pour iPadOS. Cependant, de nombreux monteurs vidéo professionnels se sont plaints du manque de fonctionnalités importantes disponibles dans la version Mac de Final Cut Pro. Dans sa première mise à jour majeure depuis lors, Final Cut pour iPad bénéficie de nouvelles fonctionnalités pour combler cet écart.

Selon les notes de version de Final Cut Pro 1.1 pour iPad, l’application prend maintenant en charge encore plus de raccourcis clavier, tels que la touche N pour activer ou désactiver l’aimantation, Control-I pour afficher les détails lors de la navigation dans les clips, et la touche S pour activer ou désactiver le survol. La mise à jour corrige également des bugs affectant les polices personnalisées et améliore la stabilité générale de l’application.

Vous pouvez consulter tous les changements ci-dessous :

Activer ou désactiver l’aimantation à l’aide du raccourci clavier N.

Déplacer la tête de lecture en arrière ou en avant de 10 images à l’aide des raccourcis clavier Shift-Flèche gauche et Shift-Flèche droite.

Afficher les informations des clips du navigateur à l’aide du raccourci clavier Control-I.

Activer ou désactiver le survol à l’aide du raccourci clavier S.

Activer ou désactiver le survol audio à l’aide du raccourci clavier Shift-S.

Séparer et changer les angles des clips multicaméras à l’aide des raccourcis clavier 1, 2, 3 et 4.

Afficher ou masquer la molette de défilement à l’aide du raccourci clavier Control-Shift-W ; l’agrandir ou la réduire à l’aide de Control-W.

Changer le mode de la molette de défilement entre le mode tête de lecture et le mode décalage à l’aide du raccourci clavier Shift-W.

Résout un problème avec les polices personnalisées qui n’apparaissent pas dans l’inspecteur.

Corrige des bugs qui améliorent la stabilité et les performances générales.

En plus de la mise à jour de Final Cut Pro pour iPad, la version Mac bénéficie également d’une mise à jour aujourd’hui, ainsi que d’autres applications Pro d’Apple telles que Logic Pro, Compressor et Motion. Dans ce cas, cependant, il n’y a pas de nouvelles fonctionnalités – seulement des corrections de bugs et des améliorations des performances et de la stabilité. Apple a également publié une mise à jour mineure pour iMovie.

Alors que les applications Pro d’Apple pour macOS sont disponibles dans le Mac App Store en tant qu’achat ponctuel, Final Cut Pro pour iPadOS nécessite un abonnement mensuel de 4,99 $. Vous pouvez trouver les mises à jour disponibles pour chaque application ci-dessous :

