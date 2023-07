Plexamp, le lecteur de musique de Plex, est désormais téléchargeable gratuitement

Plexamp est né de la combinaison d’une passion pour la musique et de Plex. C’est l’un des premiers fruits de Plex Labs – l’endroit pour les projets passionnés des employés et la créativité de la communauté. Construit par une poignée de personnes pendant leur temps libre, Plexamp est né ou non de quelques coups de fouet.[e]y sours.

Au fil des années, Plexamp a évolué d’un petit lecteur de musique à l’opinion très tranchée, jusqu’à devenir l’élément phare de la musique dans Plex. En tant qu’application autonome, il offre une expérience (hautement personnalisable) centrée sur la musique, avec des fonctionnalités que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Elle est également présente partout où vous souhaitez l’être, notamment sur iOS, Android, macOS, Windows et Linux.

Pas d’argent, pas de larmes

Nous voulons que chaque utilisateur de musique sur Plex ait la meilleure expérience possible. Un streaming solide et un son de haute qualité, dans une application simplifiée qui est un régal pour les yeux. C’est pourquoi nous avons décidé de publier une nouvelle version de Plexamp qui permet à tout le monde de l’utiliser gratuitement.

Bien qu’il y ait des tonnes de fonctionnalités pro dans Plexamp pour nos abonnés Plex Pass, la fonctionnalité gratuite offre encore une gamme de fonctionnalités enviables.

Prêt à faire monter la sauce ?

Étape 1 : Ajoutez votre musique à votre serveur multimédia Plex.

Étape 2 : Téléchargez Plexamp.

Étape 3 : Faites vivre les collines au son de votre musique.

Caractéristiques

Stream On

Diffusion illimitée de l’ensemble de votre bibliothèque musicale, à la maison et en déplacement.

Musico Paradiso

Fonctionnalités audio haut de gamme telles que les fondus doux, la lecture sans espace, la mise en cache et le nivellement de l’intensité sonore.

Trouvez votre solution

Des listes de lecture et des stations intelligentes pour l’humeur que vous avez ou que vous voulez avoir.

De la musique pour vos yeux

Des arrière-plans UltraBlur, des visualisations sexy et de nombreux thèmes à choisir et à utiliser.

Sur le canapé ou sur la route

La version gratuite prend en charge CarPlay, Android Auto, Siri, AirPlay et Chromecast. Où que vous soyez, la musique ne s’arrête jamais.

We Will Rock You (Even Harder)

Une fois que vous aurez commencé à redécouvrir votre musique avec la version gratuite, nous sommes certains que vous serez bientôt prêt à passer au niveau supérieur.

C’est là que le Plex Pass entre en jeu. En devenant détenteur d’un Plex Pass, vous débloquerez des fonctionnalités dont les mélomanes rêvent. Jetez un coup d’œil à cette véritable corne d’abondance de délices qu’un Pass Plex ajoutera à votre expérience :

Téléchargements

Apportez votre musique personnelle préférée partout où vous allez, sans avoir besoin d’Internet. Téléchargez des listes de lecture, des albums, des stations et bien plus encore pour continuer à jouer en dehors de chez vous. N’oubliez pas d’appeler le fusil de chasse !

Constructeurs de mélanges

Utilisez nos outils interactifs amusants pour choisir des artistes et des albums apparentés afin de créer un mélange fabuleux et amusant. Obtenez tous les applaudissements pendant que Plexamp fait tout le travail.

Sonic Adventure

Avec un serveur compatible avec Sonic, créez une liste de lecture qui voyage entre les pistes comme par magie.

Sonic Sage

Créez des listes de lecture uniques en décrivant simplement ce que vous voulez entendre. Entrez n’importe quoi, de « Sons comme Pink Moon de Nick Drake » à « Chansons à écouter en étant assis sur le quai de la baie ». »(Cette fonctionnalité nécessite une clé API OpenAI.)

DJ invité

Confiez votre file d’attente à l’un de nos talentueux DJ, qui fera tourner la musique de différentes manières. Certains DJ ont besoin d’un serveur sonique.

Fixations auditives

Vous voulez en savoir plus sur vous ? Explorez vos propres palmarès musicaux, remontez dans le temps et découvrez vos morceaux préférés.

Pro Audio

Lecture parfaite au niveau du bit sur iOS, macOS et Linux avec correspondance automatique de la fréquence d’échantillonnage.

Home Audio Perfection

La possibilité de faire fonctionner Plexamp sur un Raspberry Pi ou similaire. Branchez-le sur un récepteur pour obtenir une solution musicale de la plus haute qualité avec toutes les fonctionnalités incroyables de Plexamp, et contrôlez le tout depuis votre téléphone ou votre ordinateur.

Paroles

Consultez les paroles de vos chansons préférées lorsqu’elles sont disponibles, afin de pouvoir faire du karaoké (ou de la synchronisation labiale) comme un pro.

Lecture automatique

Pour que la musique continue d’être diffusée, choisissez parmi différents modes qui vous garantissent de ne jamais rester dans le silence.

Personnalisation complète de l’écran d’accueil

Organisez l’écran d’accueil exactement comme vous le souhaitez, y compris en ajoutant des zones personnalisées. Pour les jours où vous jouez à Plexamp, regardant sans cesse par la fenêtre et vous demandant « si seulement j’avais un contrôle total sur l’apparence de mon écran d’accueil ».

Equalizer

Utilisez ce puissant égaliseur à 10 bandes avec des milliers de préréglages de casque. Vous pouvez même utiliser une courbe d’égalisation différente pour chaque périphérique de sortie.

Morceaux associés

Créez les meilleurs mixages grâce à nos suggestions de morceaux associés, directement dans le lecteur.

Fonctionnalités du serveur

Avec un Pass Plex, un serveur acquiert la capacité d’effectuer une analyse sonore ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités vidéo telles que le transcodage hardware, le saut d’intro, le saut de générique, les éditions multiples de films, et bien plus encore.

Nouveautés

Ajouté

De la musique pour tous ! Plexamp est désormais disponible pour tout le monde 214, avec ou sans Plex Pass.

Les listes de lecture peuvent désormais être affichées sous forme de listes d’artistes ou d’albums.

Les pistes peuvent désormais être triées par artiste de l’album.

Permettre la suppression des collections.

La popularité des pistes comme option de filtrage.

Android : diffusion d’une session audio pour permettre l’application d’effets audio.

Bureau : Ajout de raccourcis clavier globaux pour tous les onglets et le lecteur.

Maillage : Paramètres d’égalisation par puits sur la page des itinéraires.

Plexamp est maintenant traduit en russe et en italien.

Corrigé

Rendre le menu Aller à l’artiste imbriqué pour les éléments avec plusieurs artistes.

Les tableaux de fixation auditive pour les Best Of affichaient des éléments incorrects.

Le rayon de la bordure du carrousel d’un artiste dans un bloc était incorrect.

Permettre d’annuler les toasts en tapant dessus.

Dans de rares cas, l’affiche du joueur peut disparaître.

Sonic Sage : Utilisez une erreur plus descriptive si possible.

Navigateur : Proposer une taille de cache plus faible.

Amélioration du calcul du débit de l’album dans certains cas.

Effacement de la « dernière liste de lecture » lorsqu’elle est supprimée.

Rafraîchir le titre/art de la « dernière liste de lecture » au démarrage et lorsque le titre de la liste de lecture est modifié.

Dans certains cas, l’année de l’album n’apparaissait pas dans le lecteur.

Navigateur : Les valeurs d’égalisation pouvaient être réinitialisées après le chargement.

Sans tête : Ajout d’une journalisation supplémentaire pour la réclamation de jetons.

Réenregistrement du périphérique lorsque les interfaces réseau changent.

Les erreurs de Sonic Sage n’étaient pas localisées.

Icône manquante dans les résultats de recherche de genre.

Préférer l’artiste de la piste dans la section et l’écran de l’historique.

Dans de rares cas, les résultats de la recherche TIDAL sont renvoyés sans abonnement.

Les résultats de recherche TIDAL n’affichent pas ‘>’ pour l’expansion.

Les boutons Plus / Réinitialiser dans l’onglet « connexe » du lecteur peuvent être tronqués.

Les titres des pages de détails pouvaient être incorrects après l’ouverture d’un lien profond.

La piste sélectionnée n’était pas évidente après l’ouverture d’un lien profond avec un thème noir.

Ajout de l’action radio « Télécharger la piste » au menu « Dernières lectures ».

Amélioration de l’affichage de la durée de 1 à 8 heures.

La sélection d’une piste dans les lectures récentes permet de naviguer vers l’album.

Sonic Sage : Ne pas afficher les résultats non appariés lors de l’utilisation de TIDAL.

Mobile : Blocage occasionnel de l’affichage des menus contextuels.

Android : Correction d’un plantage occasionnel.

Android : Problème avec la télécommande qui ne fonctionne pas lors de la première connexion.

Bureau : La boîte de dialogue Ajouter à la liste de lecture avait une action de lecture au survol sur les listes de lecture.

Bureau : Contrôle du volume par défaut pour être visible.

Bureau : Éviter le redimensionnement de l’EQ lors de l’ajustement.

Linux : Plexamp n’était pas contrôlable via l’interface utilisateur du système dans certains environnements.

Mesh : Le volume n’était pas synchronisé lorsque le joueur était arrêté.

Maillage : Amélioration de la logique de reconnexion.

Mise à jour des traductions.

Mise à jour des préréglages AutoEQ.

