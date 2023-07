Xiaomi MIX Fold 3, Pad 6 Max et Redmi K60 Ultra bientôt disponibles

Xiaomi se prépare pour un lancement de produits, dont un nouveau smartphone pliable et des produits d’écosystème. Le firmware pour le MIX FOLD 3 et le Pad 6 Max a été découvert sur le serveur officiel MIUI, confirmant leur lancement officiel en août. Plongeons dans les détails!

Xiaomi prépare un nouveau smartphone pliable et des produits d’écosystème à l’horizon

Alors, en août 2023, Xiaomi organisera un événement de lancement, présentant ses dernières offres. Connu pour son innovation, l’entreprise s’efforce constamment d’améliorer ses produits et d’offrir aux utilisateurs des expériences uniques. Le prochain MIX FOLD 3 vise à pallier les lacunes de son prédécesseur, le MIX FOLD 2. Cependant, avant sa sortie, le Redmi K60 Ultra sera lancé en Chine.

À la suite du Redmi K60 Ultra, Xiaomi dévoilera son nouveau dispositif pliable lors de l’événement de lancement. Ces modèles améliorés sont conçus pour améliorer l’expérience utilisateur, suscitant plus d’intérêt pour les produits Xiaomi. Avant le lancement du MIX FOLD 3, le firmware du dispositif apparaît sur le serveur officiel MIUI.

De plus, le MIX FOLD 3, internalement nommé « babylon », sera fourni avec MIUI FOLD 14.1 basé sur Android 13. La version MIUI interne actuelle est MIUI-V14.1.1.0.TMVCNXM, ce qui indique que le smartphone pliable sera bientôt disponible en Chine.

Gardez à l’esprit que le MIX FOLD 3 sera exclusif au marché chinois. De plus, les chercheurs ont également découvert le firmware pour la Xiaomi Pad 6 Max, laissant entendre son annonce imminente aux côtés du MIX FOLD 3.

De plus, la Xiaomi Pad 6 Max, avec le nom de code « yudi », sera lancée avec MIUI 14 basé sur Android 13. Comme le MIX FOLD 3, cette nouvelle tablette ne sera disponible qu’en Chine. Bien que les détails spécifiques sur les caractéristiques de la tablette soient encore inconnus, Xiaomi les dévoilera officiellement lors de l’événement de lancement d’août 2023. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour en suivant nos actualités quotidiennes sur le site web et sur les réseaux sociaux.

Voici les caractéristiques présumées du MIX Fold 3, du Pad 6 Max et du Redmi K60 Ultra:

Xiaomi MIX Fold 3

Écran AMOLED pliable de 8,01 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Écran de couverture de 6,52 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz

Processeur Snapdragon 8 Gen 2

12 Go de RAM

512 Go de stockage

Appareil photo principal de 50 MP

Appareil photo ultra grand-angle de 13 MP

Appareil photo téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x

Caméra frontale de 10 MP

Charge rapide de 67 W

MIUI 14 basé sur Android 13

Xiaomi Pad 6 Max

Écran OLED de 11,0 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur Snapdragon 8 Gen 2

8 Go de RAM

256 Go de stockage

Appareil photo principal de 10,8 MP

Appareil photo ultra grand-angle de 8 MP

Appareil photo macro de 5 MP

Caméra frontale de 8 MP

Charge rapide de 67 W

MIUI 14 basé sur Android 13

Redmi K60 Ultra

Écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 9200+

8 Go de RAM

256 Go de stockage

Appareil photo principal de 108 MP

Appareil photo ultra grand-angle de 8 MP

Appareil photo macro de 2 MP

Caméra frontale de 20 MP

Charge rapide de 120 W

MIUI 14 basé sur Android 13

Il ne s’agit que de rumeurs, donc les caractéristiques réelles de ces appareils peuvent être différentes. Nous devrons attendre que Xiaomi les annonce officiellement pour en être sûr.

