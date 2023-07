Le patron d’Instagram déclare qu' »Android est désormais meilleur qu’iOS », au cas où il n’aurait pas été évident de savoir de quel côté il se trouve

Quelle est l’une des soi-disant « prises de position technologiques » du grand patron d’Instagram, Adam Mosseri ? « Android est désormais meilleur qu’iOS. Le commentaire de Mosseri a été fait sur Threads ce week-end en réponse à une question posée par MKBHD, et il nous amène naturellement à nous interroger sur la façon dont ses préférences personnelles influencent les feuilles de route des produits d’Instagram et de Threads.

Le commentaire de Mosseri intervient alors qu’Instagram et Meta continuent de promouvoir le lancement de Threads, leur nouveau réseau social de microblogging à la forme courte, qui s’apparente à Twitter à bien des égards. Threads n’est actuellement accessible que sur l’iPhone (avec une application web très basique).

Instagram aurait-il une application iPad si Mosseri lui-même préférait l’iPhone à Android ? De manière réaliste, Mosseri utilise probablement régulièrement des appareils iPhone et Android et ses préférences personnelles ne déterminent probablement pas la feuille de route d’Instagram, et maintenant de Threads. Néanmoins, il y a fort à parier que si Mosseri lui-même souhaitait spécifiquement une application Instagram pour iPad et plaidait en ce sens, celle-ci figurerait certainement en bonne place sur la feuille de route.

En septembre 2021, Mosseri a évoqué l’absence d’Instagram sur l’iPad et a expliqué que même si une application dédiée « serait intéressante », Instagram a « beaucoup de choses à faire et seulement quelques personnes, donc ce n’est pas encore le cas ».

Quelques mois plus tard, Mosseri a de nouveau abordé la question de l’absence d’Instagram sur l’iPad.

« Ce n’est pas encore un groupe de personnes suffisamment important pour en faire une priorité. J’espère m’y atteler à un moment donné, mais pour l’instant, nous sommes très concentrés sur d’autres choses », a expliqué Mosseri. C’est ce que j’appelle les « fonctionnalités définitives ». Des choses comme la prise en charge du mode sombre, les posts programmés, une application iPad, la suppression d’une photo d’un carrousel, etc.

L’absence d’accès aux applications Threads et Instagram sur des plateformes autres que l’iPhone est frustrante, en particulier pour ceux d’entre nous qui espèrent utiliser Threads pour remplacer Twitter. Jusqu’à présent, Mosseri n’a pas annoncé de plans pour amener Threads (ou Instagram) sur le Mac ou l’iPad.

Ce qui est peut-être le plus frustrant, c’est qu’Instagram ne permet pas aux utilisateurs de Mac d’utiliser la version iPhone d’Instagram et de Threads sur leurs ordinateurs Apple Silicon. Il s’agit de l’une des meilleures fonctionnalités d’Apple Silicon, et l’option est activée par défaut. Cela indique qu’Instagram a fait tout ce qui était en son pouvoir pour ne pas l’autoriser.

