Comment rejoindre la bêta fermée de The Crew Motorfest ?

Les fans de courses d’arcade vont pouvoir avoir un avant-goût de ce que sera The Crew : Motorfest. Oui, c’est vrai, après de nombreux mois de bêtas fermées limitées pour The Crew : Motorfest a fait l’objet de bêtas fermées limitées pendant de nombreux mois, la bêta fermée du jeu va bientôt commencer. Lors de l’événement Ubisoft Connect qui s’est tenu en juin, nous avons pu jeter un coup d’œil à la suite de The Crew 2.

Si vous n’avez pas pu rejoindre la bêta fermée limitée de The Crew Motorfest, ne vous inquiétez pas ! Ubisoft met désormais à la disposition de tous la bêta fermée de The Crew : Motorfest. Si vous souhaitez mettre la main sur la bêta fermée de ce tout nouveau jeu, vous êtes au bon endroit.

Avant d’entrer dans les détails de l’inscription à la bêta fermée de The Crew : Motorfest, vous devez disposer de quelques éléments.

Compte Ubisoft

Windows 10 PC ou PlayStation 5 ou Xbox Series X|S

Lanceur Ubisoft Connect pour PC

Si vous n’avez pas de compte Ubisoft, il est conseillé de vous en créer un afin de pouvoir vous inscrire ultérieurement à la bêta fermée et espérer avoir accès au jeu The Crew : Motorfest. De plus, la bêta sera disponible pour les joueurs sur PS5, Xbox Series X|S, ainsi que sur PC. Une fois que vous avez un compte Ubisoft, il est temps de vous inscrire à la bêta fermée de The Crew : Motorfest.

S’inscrire à la bêta fermée de The Crew : Motorfest Closed Beta

Voyons maintenant les étapes à suivre pour vous inscrire à la bêta fermée de The Crew : Motorfest.

Tout d’abord, sur votre PC ou votre appareil mobile, lancez votre navigateur web préféré. Rendez-vous sur le site officiel de site officiel du Crew Motorfest. Il vous sera demandé de vous connecter avec votre compte Ubisoft sur le site web. Une fois que vous vous êtes connecté avec votre compte Ubisoft, faites défiler le site un peu plus bas. Vous verrez maintenant une boîte noire avec les trois plateformes différentes.

Sélectionnez la plateforme sur laquelle vous jouerez à The Crew Motorfest. Une fois sélectionnée, cliquez sur le bouton jaune Register. Vous devrez à nouveau vous connecter avec votre compte Ubisoft. Un message s’affiche indiquant que vous vous êtes inscrit à la bêta fermée. Si vous avez choisi la mauvaise plateforme plus tôt, vous pouvez simplement choisir la bonne plateforme maintenant et cliquer sur le bouton jaune Changer.

Une fois que vous vous serez inscrit à la bêta fermée, vous devrez attendre un e-mail. Cet e-mail, si vous le recevez, vous indiquera que vous avez accès à la bêta fermée de The Crew : Motorfest pour la plateforme que vous avez sélectionnée précédemment.

L’avantage de cette bêta fermée est que vous pouvez prendre des captures d’écran, diffuser votre jeu en streaming et le télécharger sur vos chaînes YouTube ou Twitch.

La bêta fermée débutera le 21 juillet 2023 et se terminera le 23 juillet 2023. Cela représente trois jours de The Crew : Motorfest de conduite, de course et de compétition avec des amis sur les plateformes supportées.

