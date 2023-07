Découvrir la facilité : WhatsApp permet de messager sans enregistrer les contacts.

Il va sans dire que WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus utilisées. Cependant, les utilisateurs ont quelques plaintes à son sujet. L’une d’elles est que l’application ne reçoit pas autant de fonctionnalités que d’autres applications de messagerie.

Cependant, vous devez comprendre que les développeurs de WhatsApp veulent ajouter des ajouts significatifs à l’application. Après tout, c’est une application de messagerie que tout le monde peut utiliser. Donc, les développeurs doivent garder les choses simples.

En ce qui concerne tout le monde, WhatsApp vient de recevoir une mise à jour qui vous permet d’envoyer des messages à tout le monde. Avec cela en place, vous pouvez envoyer des messages à des contacts sans avoir besoin de les enregistrer sur votre téléphone.

WhatsApp facilite la messagerie

Alors que cela peut sembler être une petite fonctionnalité de base, cette mise à jour de WhatsApp facilitera certainement la messagerie. Pour vous donner un exemple, dans un scénario aléatoire, vous pourriez avoir besoin d’envoyer un message à quelqu’un pour une seule fois. Sans cette mise à jour, vous devez d’abord enregistrer le contact sur votre téléphone, rechercher le contact dans l’application, puis envoyer le message.

D’autre part, avec cette mise à jour, vous n’avez plus besoin d’enregistrer le contact sur votre téléphone. Il vous suffit de rechercher le contact sur WhatsApp et vous pourrez lui envoyer un message directement. Cette fonctionnalité vous sera certainement utile si vous avez besoin d’interagir avec beaucoup de personnes sur l’application mais que vous ne restez pas vraiment en contact avec elles par la suite. Cela vous aidera à garder les contacts de votre téléphone sans encombre.

La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’installer la version bêta de WhatsApp pour profiter de cette mise à jour. Elle est disponible dans la version publique et fonctionne sur les appareils Android et iOS. Vous pouvez trouver la version mise à jour de l’application sur ces liens : Google Play Store et Apple App Store.

