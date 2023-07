AMD pourrait annoncer ses GPU Radeon RX 7800 et RX 7700 à la Gamescom en août

Récapitulatif : NVIDIA a lancé une tonne de cartes graphiques Ada Lovelace au cours de l’année écoulée, en commençant par les RTX 4090 et RTX 4080 haut de gamme, avant de proposer des options plus abordables telles que les RTX 4060 et RTX 4060 Ti. En revanche, AMD n’a lancé que trois GPU RDNA 3, dont la Radeon RX 7600 grand public et les RX 7900 XT et 7900 XTX haut de gamme.

Cependant, cela devrait bientôt changer, car Team Red serait prêt à lancer de nouvelles cartes graphiques dans les mois à venir pour combler l’énorme lacune de son portefeuille actuel. Selon la chaîne YouTube populaire Moore’s Law Is Dead (MLID), AMD prévoit d’annoncer au moins deux nouveaux GPU RDNA 3 à la Gamescom à la fin du mois d’août avant de les lancer en septembre. Au total, jusqu’à quatre nouvelles références pourraient être annoncées dans le cadre des séries RX 7800 et RX 7700, toutes basées sur Navi 32.

La vidéo révèle également quelques détails clés sur les cartes dont on parle. Selon les sources internes citées par la chaîne, la RX 7800 disposera de 60 unités de calcul (CU) et de 16 Go de mémoire GDDR6 à 19,5 Gb/s. Elle aura également un TDP de 260 W, ce qui est nettement inférieur aux 315 W de la 7900 XT. Elle aurait également un TDP de 260W, soit nettement moins que les 315W de la 7900 XT. Quant à la RX 7700, elle serait dotée de 54 ou 48 unités de calcul, de 12 Go de VRAM à 19,5 Gb/s et d’un TDP de 245 W.

Outre les deux cartes susmentionnées, AMD aurait l’intention de lancer une RX 7900 pour combler l’écart entre la 7900 XT et la 7800. Ce GPU particulier serait expédié avec 70 unités de calcul et 16 Go de mémoire, et serait issu des RX 7900 XT/XTX qui ont eu un faible rendement. Selon les premiers communiqués, la RX 7900 vanille pourrait être lancée discrètement et en quantité limitée afin de ne pas perturber les autres offres du portefeuille de la société.

Bien que la vidéo MLID n’ait rien révélé sur les performances des RX 7800 et RX 7700, nous avons déjà une idée de ce que nous pouvons attendre d’eux, grâce à des fuites de résultats de tests. Les fuites proviennent du prolifique tipster @All_The_Watts, et montrer la RX 7800 obtient 18 197 points dans 3DMark Time Spy, tandis que la RX 7700 géré à obtenir 15 465. Bien entendu, les résultats des tests synthétiques ne sont pas toujours représentatifs des performances réelles, alors prenez-les avec un grain de sel pour le moment.



