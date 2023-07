La reconnaissance faciale par l’iPad permet aux voyageurs internationaux de sauter les points de contrôle

Un système de reconnaissance faciale utilisant des iPads permet aux voyageurs d’affaires internationaux d’éviter deux des trois points de contrôle au terminus londonien de l’Eurostar.

Habituellement, lorsque vous montez à bord d’un train international reliant Londres à Paris ou à l’une des quatre autres villes européennes desservies par l’Eurostar, vous devez passer par trois points de contrôle distincts. Mais un nouveau système fonctionnant sur iPad permet de passer directement devant deux d’entre eux …

Eurostar

L’Eurostar est de loin le moyen le plus civilisé de voyager entre Londres et Paris, Lille, Bruxelles, Rotterdam ou Amsterdam.

Au lieu de se rendre à l’aéroport et de jouer la routine habituelle du « dépêchez-vous et attendez » en arrivant suffisamment tôt pour passer les files d’attente imprévisibles de la sécurité avant d’attendre à la porte d’embarquement, les terminaux de l’Eurostar se trouvent en plein centre des villes qu’ils desservent.

Vous n’avez pas à parcourir des kilomètres dans un terminal d’aéroport, il vous suffit d’une courte promenade entre l’entrée du terminal et le train, et vous avez l’impression d’une expérience de voyage beaucoup plus détendue.

Système de reconnaissance faciale SmartCheck sur iPad

En général, vous passez par trois points de contrôle au terminal de Londres. Tout d’abord, le contrôle des passeports britanniques. Deuxièmement, votre billet est contrôlé aux portes d’embarquement. Troisièmement, vous passez le contrôle des passeports du pays dans lequel vous voyagez (tous les contrôles de passeports sont effectués avant l’embarquement, de sorte que vous pouvez sortir directement de la gare à l’autre bout).

TNW rapporte que certains voyageurs peuvent désormais sauter les deux premiers contrôles. La reconnaissance faciale est utilisée pour vous identifier, sans même que vous ayez besoin de faire une pause.

Le système, mis au point par l’entreprise technologique britannique iProov, remplace les contrôles aux frontières par un point de vérification faciale que vous passez directement. Avant le voyage, le passager télécharge l’application, authentifie sa pièce d’identité, scanne son visage et relie son billet. À son arrivée à la gare de St Pancras, il emprunte une voie réservée à la technologie – baptisée SmartCheck – qui vérifie son entrée. Le système permet aux utilisateurs d’éviter les guichets et les contrôles manuels aux frontières du Royaume-Unis. Après l’inspection des bagages et le contrôle des passeports à la frontière française, ils sont libres de monter à bord du train. […] Le système utilise un iPad commercial. La vitesse et la précision, explique Forrest, découlent de la puissance de traitement et des algorithmes de comparaison des visages qui fonctionnent sur l’appareil.

Pour l’instant, SmartCheck est limité aux voyages vers Paris, et uniquement aux personnes voyageant en Business Premier ou titulaires de la carte Blanche attribuée aux voyageurs fréquents. Mais ce n’est que la première phase, et il est prévu de l’étendre à d’autres destinations, et à toutes les classes de voyage.

