La faillite de la bicyclette électrique VanMoof met en évidence le risque lié à tout matériel intelligent coûteux [U]

Tous ceux qui possèdent un vélo électrique VanMoof sont probablement inquiets après que l’entreprise néerlandaise a confirmé qu’elle avait des problèmes financiers.

Mise à jour : VanMoof a officiellement été déclarée en faillite. Même si la société est vendue, cela indique que les commandes qui ont été payées ne seront probablement pas livrées, et que les garanties n’ont plus aucune valeur. Les personnes dont les vélos sont en réparation auprès de l’entreprise pourront toutefois les récupérer (même s’ils n’ont pas été réparés)…

L’un des principaux problèmes réside dans le fait qu’une application est nécessaire pour utiliser de nombreuses fonctions intelligentes de ses vélos – et cette application repose sur la communication avec les serveurs de VanMoof. Si l’entreprise fait faillite et que les serveurs sont hors service, les propriétaires de vélos électriques pourraient se retrouver dans l’incapacité de déverrouiller leur vélo.

VanMoof ebikes

Les vélos électriques sont extrêmement populaires aux Pays-Bas, où les bicyclettes sont un moyen de transport quotidien pour la majorité de la population urbaine. Alors que la plupart des vélos électriques ont toujours eu tendance à être plutôt encombrants, VanMoof s’est fait un nom grâce à de superbes vélos dont on ne devinerait jamais qu’ils sont électriques.

Le propriétaire du site, Seth, a eu des avis mitigés lorsqu’il l’a essayé sur un terrain vallonné, mais j’ai été impressionné lorsque j’en ai testé un sur le terrain beaucoup plus plat du centre de Londres pour essayer le programme Find My integration. J’ai particulièrement apprécié l’aspect épuré de l’appareil, rendu possible en partie par le transfert des commandes vers une application.

Le VanMoof S3 se distingue par son design. En tant qu’amateur de minimalisme, je trouve que c’est un vélo absolument magnifique ! Ses lignes sont incroyablement épurées, la plupart des câbles sont dissimulés, les feux avant et arrière sont intégrés dans le tube supérieur, les cellules de la batterie sont dissimulées dans le cadre, il n’y a pas de levier de vitesse, un écran dédié est intégré, la prise de charge et le bouton d’alimentation sont dissimulés sur la face inférieure du tube supérieur.

Difficultés financières

Les premiers signes de difficultés sont apparus lorsque les personnes qui avaient commandé des vélos VanMoof ont signalé des retards de livraison. L’entreprise a ensuite « suspendu » les nouvelles commandes. Cela laissait clairement présager de graves difficultés financières – car aucune entreprise ne souhaite cesser d’encaisser des liquidités si elle n’a pas le choix – et l’entreprise l’a confirmé quelques jours plus tard.

L’entreprise a demandé une protection juridique en utilisant un mécanisme néerlandais similaire au chapitre 11 américain. Cela lui permet de suspendre le paiement des factures pendant qu’elle cherche une solution, probablement sous la forme d’un investissement extérieur supplémentaire.

Le problème de l’application

Les vélos VanMoof sont vendus non seulement pour leur design, mais aussi pour leurs caractéristiques techniques. Une application compagnon est utilisée pour tout, du suivi du vélo dans l’application Find My d’Apple au déverrouillage du vélo, en passant par le changement de profil des vitesses.

Le déverrouillage est activé par Bluetooth lorsque votre téléphone entre en contact avec le vélo, mais il dépend d’un code de clé mobile – et cette fonction dépend à son tour de l’accès à un serveur VanMoof. Si la société fait faillite, il n’y a plus de serveur, plus de génération de code clé, plus de déverrouillage.

Cowboy, l’entreprise rivale de vélos électriques, a une solution

Une société rivale de vélos électriques, la société belge Cowboy, est intervenue pour proposer une solution. TNW rapporte qu’elle a créé une application qui permet aux propriétaires de VanMoof de générer et d’enregistrer leur propre clé numérique, qui peut être utilisée à la place de celle créée par un serveur VanMoof.

Si vous possédez un vélo VanMoof, téléchargez l’application dès maintenant, car elle nécessite une connexion initiale au serveur VanMoof pour récupérer votre code clé actuel. Si le serveur est mis hors ligne, les utilisateurs actuels de Bikey App peuvent continuer à déverrouiller leur vélo, mais il ne sera plus possible pour les nouveaux utilisateurs de l’activer.

Il s’agit d’un problème plus important que VanMoof.

Bien que le problème soit résolu pour les propriétaires de vélos VanMoof, il s’agit d’un problème plus important. Nous avons tous l’habitude d’acheter des appareils coûteux qui nécessitent des applications complémentaires, soit pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités, soit pour les utiliser.

C’est la norme avec les appareils domestiques intelligents. S’ils sont compatibles avec HomeKit, vous pouvez les configurer directement dans l’application Home d’Apple, mais il arrive souvent que vous deviez utiliser l’application du fabricant pour accéder à toutes les fonctionnalités et à tous les réglages.

Les skateboards Boosted sont un autre exemple : les investisseurs se sont retirés, une autre société a acheté le matériel, mais l’application a disparu.

Les haut-parleurs intelligents nécessitent généralement l’utilisation d’une application complémentaire pour effectuer des réglages d’égalisation ou pour relier plusieurs haut-parleurs.

De nombreux appareils photo sans miroir nécessitent des applications pour des fonctions telles que le contrôle à distance, le téléchargement de LUT et la mise à jour du micrologiciel.

La plupart des gadgets de santé et de fitness nécessitent une application – des bracelets de fitness aux vélos Peloton en passant par les balances intelligentes.

Dans certains cas, l’application compagnon peut parfaitement fonctionner en mode autonome, mais il est surprenant de constater qu’une connexion au serveur est souvent nécessaire pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités.

Quelle est la solution ?

Peut-être avons-nous besoin de normes. Par exemple, exiger que toutes les fonctionnalités (sauf les mises à jour du micrologiciel) fonctionnent sans accès à un serveur externe.

Lorsque cela n’est pas techniquement possible, peut-être faudrait-il prévoir une obligation légale pour que les logiciels essentiels soient automatiquement mis en libre accès en cas de faillite, de sorte que les propriétaires plus techniques puissent se regrouper pour héberger et maintenir le code côté serveur ?

Je sais que certains lecteurs américains lèvent les yeux au ciel dès que l’on évoque l’Union européenne, mais il me semble que l’Union européenne est parfaitement en mesure de résoudre ce problème, en établissant la législation nécessaire à la protection des consommateurs pour imposer ce type de solution.

Qu’en pensez-vous ? Faut-il légiférer dans ce domaine ou préférez-vous tenter votre chance ? Répondez à notre sondage et partagez vos idées sur nos réseaux sociaux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :