Transformer des croquis simples en photos époustouflantes avec Stable Doodle

Stability AI, l’entreprise derrière le programme Stable Diffusion AI de création d’images, a lancé un tout nouvel outil d’image basé sur l’IA appelé Stable Doodle. Les utilisateurs peuvent transformer leurs simples croquis en superbes photos de haute qualité grâce à ce programme. L’objectif de Stable Doodle est de permettre à davantage de personnes d’utiliser des outils d’image basés sur l’IA. Il peut également être amusant de transformer les croquis des enfants en peintures.

La puissance des croquis et des suggestions de texte

L’interface conviviale de Stable Doodle permet à quiconque, quel que soit son niveau de dessin, de créer de superbes images basées sur l’IA. Les utilisateurs commencent par dessiner un simple contour, puis fournissent une suggestion de texte qui indique à l’IA quel type d’œuvre ils souhaitent créer. Le système combine l’adaptateur T2I du Centre de recherche appliquée de Tencent avec le modèle Stable Diffusion XL. En conséquence, l’application peut interpréter les dessins.

Stable Doodle propose une sélection de styles prédéfinis pour guider le processus de dessin, allant du réalisme à l’anime. Les utilisateurs peuvent expérimenter différentes suggestions et types de présentation pour obtenir le résultat souhaité. La qualité du produit final dépend du croquis original et de la pertinence de la suggestion de texte, bien que l’outil soit généralement facile à utiliser.

Utilisation de Stable Doodle : D’autres nouveautés sont à venir

Stable Doodle peut être utile pour ceux qui souhaitent créer des images pour des slides plus rapidement. Stability AI prévoit de proposer des cas d’utilisation pour des industries spécifiques, notamment l’immobilier. De plus, il permettra aux utilisateurs de soumettre leurs propres conceptions à l’avenir.

Malgré ses réalisations étonnantes, Stable Doodle présente plusieurs limitations. La qualité et la précision de l’image finale peuvent être affectées par la dépendance importante du système d’IA à l’égard des suggestions de texte. Comme avec d’autres outils basés sur l’IA, des préoccupations liées à la vie privée et aux autorisations sont également présentes. Cela indique que l’outil utilise une grande quantité de photos pour former le modèle d’IA. Nos photos ne font donc pas exception.

