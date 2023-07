Nothing Phone (2) obtient la mise à jour de Nothing OS 2.0.1 – apporte un meilleur appareil photo avec plus de luminosité

Le Nothing Phone (2) a reçu sa dernière mise à jour, Nothing OS 2.0.1, qui apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs. L’une des améliorations les plus importantes concerne l’appareil photo, qui a été amélioré avec un meilleur éclairage et plus de fonctionnalités. La taille du package système de cette mise à jour est de 105 Mo. Elle fournit également plus d’adaptations pour l’effet d’éclairage Glyph du téléphone et met à jour le mode à une main et quelques nouveaux fonds d’écran.

Journal des modifications de la mise à jour Nothing OS 2.0.1

Nouvelles fonctionnalités majeures

Glyph Composer est maintenant disponible sur le Play Store et les utilisateurs peuvent utiliser l’application pour personnaliser les effets d’éclairage à l’arrière du téléphone.

L’application de réservation de courses Uber s’adapte au Glyph Progress.

Les widgets peuvent être ajoutés à l’écran de verrouillage/AOD et les paramètres correspondants sont actuellement disponibles sur la page « Paramètres de l’écran de verrouillage ».

Ajout du widget « Options rapides ». Ajoutez vos widgets d’options rapides les plus utilisés directement sur votre écran d’accueil ou de verrouillage.

Révision de la tonalité de notification et de la sonnerie pour le téléphone Nothing (2).

Ajout de 4 nouveaux fonds d’écran.

Ajout du mode à une main.

Appareil photo

Le mode portrait de l’appareil photo prend désormais en charge le zoom 2x.

Prend maintenant en charge le ralenti en mode 5 MP.

Introduction d’un nouveau filigrane photo.

Optimisation complète des effets HDR.

Optimisation de la netteté des photos lors de la socket de vue entre un zoom 4x et 10x.

Amélioration de la qualité du film lorsque l’application tierce appelle l’appareil photo.

Amélioration du phénomène de retard lors de l’enregistrement vidéo et optimisation de l’algorithme de stabilisation.

Corrections de bugs

Résolution des problèmes d’évolutivité dans les options rapides.

Amélioration de la stabilité du réseau.

Résolution des problèmes liés au NFC.

Correction de quelques autres bugs.

Autres aspects

En plus des améliorations de l’appareil photo, la mise à jour Nothing OS 2.0.1 apporte également plusieurs autres améliorations au téléphone Nothing (2). Voici quelques-unes des autres améliorations apportées par la mise à jour :

Amélioration des performances de la batterie et de la charge.

Amélioration de la stabilité lors de l’utilisation du téléphone comme chargeur sans fil.

Amélioration de la vitesse de reconnaissance du déverrouillage facial et du capteur d’empreintes digitales.

Amélioration du volume système.

Ajustement des notifications de base optimisées et de la logique de l’interface glyph.

Amélioration globale des performances et de la stabilité

Améliorations de l’appareil photo

Le Nothing Phone (2) est depuis toujours connu pour son appareil photo impressionnant, et la dernière mise à jour le pousse encore plus loin. Voici quelques-unes des améliorations de l’appareil photo apportées par la mise à jour Nothing OS 2.0.1 :

Zoom 2x en mode Portrait

L’une des améliorations les plus importantes de l’appareil photo de la mise à jour Nothing OS 2.0.1 est l’ajout du zoom 2x en mode Portrait. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de zoomer sur leur sujet tout en conservant l’effet de flou en arrière-plan. C’est une excellente nouveauté pour ceux qui aiment prendre des clichés en mode portrait et qui veulent se rapprocher de leur sujet sans sacrifier la qualité de l’image.

Capture de mouvement en mode 50 MP

Une autre fonctionnalité nouvelle de la mise à jour Nothing OS 2.0.1 est la capture de mouvement en mode 50 MP. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de capturer le mouvement dans leurs photos, créant ainsi des images époustouflantes pleines de vie et de mouvement. C’est une excellente fonctionnalité pour ceux qui aiment prendre des photos d’action ou qui souhaitent capturer un moment précis.

Nouveau filigrane Nothing

La mise à jour Nothing OS 2.0.1 introduit également un nouveau filigrane Nothing pouvant être ajouté aux photos. C’est un excellent moyen de montrer que vous utilisez un téléphone Nothing (2) et cela ajoute une touche agréable à vos photos.

Amélioration de la qualité d’image

La mise à jour Nothing OS 2.0.1 améliore également la qualité d’image du téléphone Nothing (2). L’appareil photo capte désormais plus de lumière, ce qui se traduit par des images plus lumineuses et plus nettes. C’est une excellente amélioration pour ceux qui aiment prendre des photos dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristiques du téléphone Nothing (2)

Le téléphone Nothing 2 est un nouveau smartphone Android qui fait sensation dans l’industrie technologique. Il arbore un design attrayant, des lumières Glyph cool et des caractéristiques impressionnantes qui en font un concurrent de poids sur le marché des smartphones milieu de gamme.

Tout d’abord, le téléphone Nothing 2 pèse 201,2 g, ce qui est légèrement plus lourd que certains de ses concurrents. Cependant, ce poids n’est pas perceptible lorsqu’on tient le téléphone et il donne une impression de solidité et de bonne qualité de construction. Le téléphone est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un processeur haut de gamme qui offre des performances rapides et fluides. Il est équipé de 8 Go ou 12 Go de RAM et de 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage, ce qui est largement suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Le téléphone Nothing 2 dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. L’écran est lumineux, clair et vibrant, ce qui le rend parfait pour regarder des vidéos, naviguer sur le web ou jouer à des jeux. Le téléphone est également équipé d’une batterie de 4700 mAh compatible avec la charge de 45 W et la charge sans fil de 15 W. Cela indique que vous pouvez recharger rapidement et facilement votre téléphone et que vous n’avez pas à vous soucier de tomber en panne de batterie pendant la journée.

L’une des fonctionnalités phares du téléphone Nothing 2 est son appareil photo. Il dispose d’une configuration à triple objectif à l’arrière, composée d’un appareil photo principal de 50 MP, d’un appareil photo grand-angle de 16 MP et d’un appareil photo monochrome de 2 MP. L’appareil photo prend des photos magnifiques avec une excellente précision des détails et des couleurs, et il fonctionne bien dans des conditions de faible luminosité. Le téléphone est également doté d’un appareil photo frontal de 32 MP qui prend de superbes selfies et appels vidéo.

Conclusion

La mise à jour Nothing OS 2.0.1 apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations au téléphone Nothing (2), les améliorations de l’appareil photo étant les plus significatives. L’ajout du zoom 2x en mode Portrait, de la capture de mouvement en mode 50 MP et du nouveau filigrane Nothing rend l’appareil photo encore plus polyvalent et amusant à utiliser. L’amélioration de la qualité d’image et des performances générales fait du téléphone Nothing (2) un choix encore meilleur pour ceux qui recherchent un smartphone de haute qualité.

Actualité mobile et vidéo du moment